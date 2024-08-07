Боя не будет: Чендлер отказался от поединка с Макгрегором

Бывший чемпион Bellator и претендент на титул UFC в лёгком весе Майкл Чендлер сообщил, что отказался от идеи проведения поединка с известным ирландцем Конором Макгрегором.
Чендлер отметил в социальных сетях, что настало время признать конец планируемого боя. По его словам, ситуация с этим поединком больше не имеет смысла.
Ранее планировалось, что бой между Макгрегором и Чендлером состоится 30 июня на турнире UFC 303 в Лас-Вегасе, однако он был отложен на неопределённый срок из-за перелома пальца ноги у ирландца.
Макгрегор не выходил в октагон с июля 2021 года, когда в третьем поединке с Дастином Порье на UFC 264 он потерпел поражение техническим нокаутом из-за травмы ноги.
Фото: commons.wikimedia.org/Amirmehdisalimi79(Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
Генерал Тужу: НАТО не смогут ответить России из-за логистических сложностей
Страны-члены Североатлантического альянса (НАТО) могут столкнуться с трудностями при ответе на нападение России из-за логистических проблем. Об этом сообщил французский генерал Бертран Тужу.
Украинский пилот назвал истребитель F-16 "весёлым самолетом"
Украинский пилот с позывным Мунфиш назвал истребитель F-16 "веселым самолетом" после завершения обучения. Видео с его интервью было опубликовано пресс-службой НАТО.
Маму Михаила Пуговкина судили за кражу пирожка
Знаменитый советский актёр Михаил Пуговкин рассказывал, как его маму, осуждённую за кражу пирожка, освободили благодаря письму Иосифу Сталину.
Паулина Андреева не будет играть в третьем сезоне сериала "Метод", её заменит Савранская
К главной роли в новом сезоне "Метода" вернется Константин Хабенский, а вот Паулины Андреевой больше не будет.