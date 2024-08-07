Боя не будет: Чендлер отказался от поединка с Макгрегором

Бывший чемпион Bellator и претендент на титул UFC в лёгком весе Майкл Чендлер сообщил, что отказался от идеи проведения поединка с известным ирландцем Конором Макгрегором.

Чендлер отметил в социальных сетях, что настало время признать конец планируемого боя. По его словам, ситуация с этим поединком больше не имеет смысла.

Ранее планировалось, что бой между Макгрегором и Чендлером состоится 30 июня на турнире UFC 303 в Лас-Вегасе, однако он был отложен на неопределённый срок из-за перелома пальца ноги у ирландца.

Макгрегор не выходил в октагон с июля 2021 года, когда в третьем поединке с Дастином Порье на UFC 264 он потерпел поражение техническим нокаутом из-за травмы ноги.

Фото: commons.wikimedia.org/Amirmehdisalimi79(Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)