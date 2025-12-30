Хабиб Нурмагомедов раскритиковал UFC: спортивный принцип уступает шоу и подписчикам

В UFC, по мнению Хабиба Нурмагомедова, всё заметнее смещается акцент с спортивного принципа на медийность и поведение вне октагона. Экс-чемпион считает, что такие изменения ударяют по бойцам, которые показывают стабильные результаты, но не соответствуют ожиданиям промоушена в плане публичной активности. Об этом сообщает РБК со ссылкой на выступление Нурмагомедова на Всемирном спортивном саммите в Дубае.

"Мне грустно от промоушенов США"

Бывший чемпион UFC в лёгком весе заявил, что его беспокоит изменение политики американских промоушенов за последние годы. Он отметил, что всё чаще организации расстаются с бойцами, которые не потерпели поражений, но оказались неинтересными с точки зрения продвижения. По словам Нурмагомедова, контракт может просто закончиться, а новый спортсмену не предложат, даже если он демонстрирует высокий уровень.

"Мне грустно от промоушенов США, потому что за последние несколько лет они немного меняют политику, и мне это не нравится, <…> мы видели так много бойцов, которых просто срезали, а они даже не проигрывали в UFC. У них просто заканчивается контракт, а им не дают новый. Я думаю, это несправедливо. Это то, что мне не нравится", — сказал Хабиб Нурмагомедов.

Он подчеркнул, что подобный подход разрушает идею честной конкуренции, когда решение о карьере бойца должно зависеть прежде всего от результатов. По оценке Нурмагомедова, нынешняя тенденция делает положение некоторых спортсменов уязвимым даже при стабильных выступлениях.

Медийность вместо спортивного принципа

Нурмагомедов также заявил, что сейчас UFC, по его наблюдениям, больше заинтересован в бойцах, которые активно проявляют себя вне спорта. Он описал это как запрос на тех, кто "болтает и пьет", то есть постоянно создаёт инфоповоды, участвует в конфликтах и поддерживает внимание аудитории.

"С одной стороны, я понимаю это, но, в конце концов, это спорт. Лучший против лучшего. А не лучший танцор, или у кого лучшая прическа, или у кого больше подписчиков", — добавил Нурмагомедов.

Пример с Ринатом Фахретдиновым

В качестве контекста РБК приводит ситуацию с российским бойцом Ринатом Фахретдиновым. В декабре его исключили из ростера UFC, хотя спортсмен оставался непобеждённым в рамках организации. Позже Фахретдинов заявил, что у него закончился контракт и UFC "по определенным причинам" решила его не продлевать.

При этом статистика бойца в смешанных единоборствах выглядит солидно: 24 победы, одна ничья и одно поражение. История Фахретдинова стала примером того, о чём говорил Нурмагомедов — когда даже отсутствие поражений не гарантирует продолжения карьеры в промоушене.

Кто такой Хабиб Нурмагомедов

Хабиб Нурмагомедов — бывший боец MMA, трижды защитивший титул чемпиона UFC в лёгком весе. В 2012 году он дебютировал в UFC, а в 2020-м объявил о завершении карьеры. С 2022 года Нурмагомедов является членом Зала славы UFC, что закрепило его статус одной из ключевых фигур в истории промоушена.