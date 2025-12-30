Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Хабиб Нурмагомедов
Хабиб Нурмагомедов
© commons.wikimedia.org by Национальный олимпийский комитет Республики Узбекистан is licensed under CC BY 4.0
Главная / Спорт и фитнес
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 19:42

Хабиб Нурмагомедов раскритиковал UFC: спортивный принцип уступает шоу и подписчикам

Хабиб Нурмагомедов раскритиковал политику промоушенов США в UFC — РБК

В UFC, по мнению Хабиба Нурмагомедова, всё заметнее смещается акцент с спортивного принципа на медийность и поведение вне октагона. Экс-чемпион считает, что такие изменения ударяют по бойцам, которые показывают стабильные результаты, но не соответствуют ожиданиям промоушена в плане публичной активности. Об этом сообщает РБК со ссылкой на выступление Нурмагомедова на Всемирном спортивном саммите в Дубае.

"Мне грустно от промоушенов США"

Бывший чемпион UFC в лёгком весе заявил, что его беспокоит изменение политики американских промоушенов за последние годы. Он отметил, что всё чаще организации расстаются с бойцами, которые не потерпели поражений, но оказались неинтересными с точки зрения продвижения. По словам Нурмагомедова, контракт может просто закончиться, а новый спортсмену не предложат, даже если он демонстрирует высокий уровень.

"Мне грустно от промоушенов США, потому что за последние несколько лет они немного меняют политику, и мне это не нравится, <…> мы видели так много бойцов, которых просто срезали, а они даже не проигрывали в UFC. У них просто заканчивается контракт, а им не дают новый. Я думаю, это несправедливо. Это то, что мне не нравится", — сказал Хабиб Нурмагомедов.

Он подчеркнул, что подобный подход разрушает идею честной конкуренции, когда решение о карьере бойца должно зависеть прежде всего от результатов. По оценке Нурмагомедова, нынешняя тенденция делает положение некоторых спортсменов уязвимым даже при стабильных выступлениях.

Медийность вместо спортивного принципа

Нурмагомедов также заявил, что сейчас UFC, по его наблюдениям, больше заинтересован в бойцах, которые активно проявляют себя вне спорта. Он описал это как запрос на тех, кто "болтает и пьет", то есть постоянно создаёт инфоповоды, участвует в конфликтах и поддерживает внимание аудитории.

"С одной стороны, я понимаю это, но, в конце концов, это спорт. Лучший против лучшего. А не лучший танцор, или у кого лучшая прическа, или у кого больше подписчиков", — добавил Нурмагомедов.

Пример с Ринатом Фахретдиновым

В качестве контекста РБК приводит ситуацию с российским бойцом Ринатом Фахретдиновым. В декабре его исключили из ростера UFC, хотя спортсмен оставался непобеждённым в рамках организации. Позже Фахретдинов заявил, что у него закончился контракт и UFC "по определенным причинам" решила его не продлевать.

При этом статистика бойца в смешанных единоборствах выглядит солидно: 24 победы, одна ничья и одно поражение. История Фахретдинова стала примером того, о чём говорил Нурмагомедов — когда даже отсутствие поражений не гарантирует продолжения карьеры в промоушене.

Кто такой Хабиб Нурмагомедов

Хабиб Нурмагомедов — бывший боец MMA, трижды защитивший титул чемпиона UFC в лёгком весе. В 2012 году он дебютировал в UFC, а в 2020-м объявил о завершении карьеры. С 2022 года Нурмагомедов является членом Зала славы UFC, что закрепило его статус одной из ключевых фигур в истории промоушена.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Мощность в тренировках повышает повседневную подвижность и баланс — тренеры вчера в 8:57
Мышцы есть — толку нет: один забытый навык решает, включится ли тело на 100%

Мощность в тренировках — это не только про спорт. Почему умение быстро включать силу влияет на выносливость, уверенность и повседневную активность.

Читать полностью » Физическая нагрузка вызывает гормональный отклик организма — Ибраимов, тренер вчера в 0:56
Сон, аппетит и настроение сыплются после тренировок: гормональный дисбаланс подаёт сигнал

Как тренировки влияют на гормоны, почему кортизол не так опасен и может ли спорт улучшить настроение и баланс тестостерона.

Читать полностью » Норвежский протокол 4×4 улучшил работу сердца и выносливость — учёные 28.12.2025 в 23:10
Не бег трусцой и не спринт: норвежский протокол 4×4 оказался золотой серединой для сердца

Норвежский протокол 4×4 называют эффективной кардиостратегией для сердца и выносливости. Как он работает, кому подходит и в чём его ограничения.

Читать полностью » Гребля задействовала до 70 процентов мышц тела — спортивные физиологи 28.12.2025 в 15:50
Каждый гребок — взрыв силы: тренировка, которая развивает мощность, а не просто выносливость

Гребля снова становится трендом в фитнесе. Этот формат объединяет кардио и силовую работу, задействует почти все тело и меняет привычный взгляд на тренировки.

Читать полностью » Активное восстановление снизило мышечное напряжение без потери формы — Мэтьюс ACE 28.12.2025 в 7:37
Чем больше стараетесь — тем хуже результат: ошибка отдыха, которая убивает прогресс

Тренировки не работают в одиночку. Почему восстановление, активный отдых и сон определяют прогресс и как правильно выстроить режим без перегрузок.

Читать полностью » Правильная техника бега снизила риск травм — фитнес тренеры 27.12.2025 в 22:01
Беговая дорожка мстит за неправильную технику: мелочи, из-за которых тело страдает, а вес стоит

Правильная техника бега помогает тренироваться эффективнее и снижает риск травм. Разбираем ключевые элементы, которые делают пробежки комфортнее и полезнее.

Читать полностью » Интенсивные аэробные тренировки ускорили сжигание жира после нагрузки — учёные 27.12.2025 в 14:25
Тренировка закончилась — сжигание только началось: эффект, о котором молчат фитнес-программы

Аэробные тренировки продолжают сжигать жир даже после завершения занятия. Какие форматы повышают EPOC и как выбрать нагрузку под свои цели.

Читать полностью » Программа тренировки ягодиц исключила силовые тренажёры — Камински фитнес тренер 27.12.2025 в 6:24
Форма появляется быстрее, чем ожидалось: тренировка, где каждая минута работает на объём

Как прокачать ягодицы дома без тренажёров: простая программа с гантелями и фитболом, которая помогает добиться формы и тонуса.

Читать полностью »

Новости
Мир
Южная Корея открыла доступ к газете КНДР в библиотеках с 30 декабря
Общество
Новогодние подарки и доставки чаще используют в схемах обмана — эксперт Курочкин
Мир
Зеленский утвердил кандидатуру главы офиса президента — РБК
Красота и здоровье
Разгрузочный день снижает нагрузку на организм после праздников — диетолог Белоусова
Экономика
Три сценария бюджета снижают финансовые риски — эксперт по финансам Никитина
ЦФО
Москва утвердила концепцию жилого небоскрёба 384 м в Пресне
Экономика
Коммерческая недвижимость может стать убыточной — инвестор Моженков
Мир
Казахстан разрешил ездить на электросамокате только с 18 лет
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet