Вроде бы полный бак, а потом застрял на трассе: как техника обманывает водителей

Когда водитель подводит пистолет к баку и нажимает на курок, он ожидает простого и быстрого процесса заправки. Однако на практике всё нередко идет не по плану — топливо начинает поступать рывками, а автоматическое отключение срабатывает уже через пару литров. И как бы ни старался водитель, нужный объем не набирается. Оказывается, эта проблема далеко не редкость, и причины у неё разные: от особенностей оборудования до нюансов конструкции авто. Владелец одной из российских автозаправок поделился с журналистами знаниями и дал несколько советов, как решить проблему и залить в бак больше топлива — без вреда для автомобиля и нервов.

Почему пистолет отключается раньше времени

Главная причина — система автоматического отключения, встроенная в любой современный пистолет. Она работает по принципу вакуума: как только топливо доходит до определенного уровня и перекрывает отверстие забора воздуха, создается разрежение, и срабатывает механизм отключения подачи. Это сделано для предотвращения перелива, но на практике часто мешает полноценной заправке.

Однако бывают ситуации, когда топливо вовсе не достигает нужного уровня, а отключение всё равно происходит. В таких случаях нужно искать причину уже не в самом пистолете, а в автомобиле или в действиях водителя.

Неправильная установка пистолета

Одна из самых частых причин преждевременного срабатывания отключения — некорректное положение пистолета в горловине бака. Особенно это касается тех, кто заправляется в спешке и не проверяет, до конца ли вставлен пистолет и под каким углом.

"Металлический рычаг защиты может быть вставлен не до конца или находиться под неправильным углом, что приводит к ложному срабатыванию", — пояснил владелец АЗС.

Чтобы избежать этой ошибки, достаточно не торопиться и следить, чтобы пистолет входил в заливную горловину ровно и до упора. Небольшое отклонение по вертикали может полностью изменить работу автоматической системы.

Проблемы с вентиляцией бака

Второй по распространенности причиной является нарушение системы вентиляции топливного бака. В конструкции большинства автомобилей предусмотрена тонкая вентиляционная трубка — абсорбер. Она имеет диаметр около 10 мм и необходима для выхода воздуха из бака при заправке. Если эта трубка забита грязью, замята или перекрыта каким-либо образом, воздух не может свободно покидать бак. В итоге создается противодавление, и пистолет отключается задолго до полного заполнения.

Такая ситуация может возникнуть даже у новых автомобилей, особенно если машина часто эксплуатируется в пыльных условиях или зимой, когда снег и грязь скапливаются под крыльями. В случае подозрения на подобную неисправность рекомендуется обратиться в сервис для прочистки или замены вентиляционной трубки.

Нарушение работы может быть и у клапана внутри бака. Этот элемент отвечает за безопасность в аварийных ситуациях, но при неисправности он также способен препятствовать нормальной заправке. Проверка его состояния — еще один шаг на пути к устранению проблемы.

Когда виновата сама АЗС

Иногда всё исправно и у автомобиля, и у водителя нет претензий к своей внимательности, но заправиться как положено всё равно не удается. В таком случае причина может скрываться в оборудовании самой заправочной станции.

Если проблема возникает только на одной конкретной АЗС, а на других заправках всё проходит без перебоев, скорее всего, дело в конкретном пистолете или системе подачи топлива. В таких случаях лучше не экспериментировать и просто сменить АЗС.

"Если сбои повторяются только в одном месте, оборудование заправки, скорее всего, требует обслуживания", — отметил владелец станции.

Три способа залить больше топлива

Тем, кто регулярно сталкивается с проблемами при заправке, стоит взять на заметку несколько проверенных приемов, которые помогут залить в бак максимальное количество топлива без перелива и лишних нервов.

Уменьшить скорость подачи топлива. Это можно сделать вручную, слегка нажимая на курок, или установив фиксатор в среднее положение. Более медленная подача не вызывает резкого подъема давления и снижает вероятность преждевременного отключения. Следить за положением пистолета. Подобрать угол, при котором система отключения не будет срабатывать слишком рано. Иногда помогает поворот пистолета влево или вправо на несколько градусов. Использовать подручные средства. Один из необычных, но эффективных способов — вставить тонкую монету между курком и корпусом пистолета. Это позволяет зафиксировать минимальное положение подачи и медленно дозаправлять бак до нужного уровня без срабатывания защиты.

Все эти методы работают, но использовать их следует с умом: чрезмерное давление на систему может привести к переливу, особенно если водитель отвлечется в процессе. Лучше всего использовать их в случае систематических проблем с заправкой, а не при каждой поездке на АЗС.

На что ещё стоит обратить внимание

Если автомобиль регулярно "не принимает" топливо в полном объеме, а советы выше не помогают, стоит задуматься о более глубокой диагностике. Среди возможных причин:

• неисправность клапана системы улавливания паров топлива (EVAP);

• засор фильтра топливной системы;

• повреждение или засор горловины бака;

• заводской брак.

В любом случае регулярные проблемы с заправкой не должны оставаться без внимания. В лучшем случае — это всего лишь неудобство. В худшем — сигнал о технической неисправности, которая может повлиять на безопасность эксплуатации автомобиля.