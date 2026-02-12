Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Совместимость удобрений в саду
Ирина Малова Опубликована сегодня в 13:55

Тонкие листья и слабые стебли: когда рассада намекает на нехватку питания

Светло-зеленые и тонкие листья у рассады могут говорить о нехватке азота, но удобрения помогут только при правильных условиях выращивания, отметил агроном, руководитель питомника декоративных растений Владимир Викулов. О том, когда действительно нужно подкармливать рассаду, эксперт рассказал в беседе с NewsInfo.

Викулов подчеркнул, что прежде всего необходимо оценить условия, в которых находится рассада. По его словам, при недостатке света никакие подкормки не дадут результата.

"Если не хватает солнца, то никакое удобрение не поможет. Если рассада стоит в тени чахлая, светло-зеленая, можно подумать что ей не хватает азота. Но здесь азот не поможет", — пояснил Викулов.

Он уточнил, что при достаточном освещении и подходящей температуре слабый вид растений может указывать именно на дефицит питания. Светло-зеленые листья, тонкие побеги и общее угнетенное состояние чаще всего говорят о нехватке азота.

Эксперт отметил, что садоводу-любителю не обязательно разбираться в отдельных признаках дефицита каждого элемента.

"Есть множество факторов, которые могут указывать на отсутствие отдельного элемента питания, скажем, магния или железа, нехватку фосфора. Я не думаю, что любитель будет заморачиваться и искать отдельные признаки недостатков макроэлементов и микроэлементов. Проще всего использовать обычную землю, покупную, хорошую, понятного производителя. И регулярно использовать удобрения", — порекомендовал агроном.

Он подчеркнул, что необходимо использовать комплексные водорастворимые удобрения с азотом, фосфором, калием и микроэлементами в нужных соотношениях.

"Буквально через неделю, дней через десять после высадки семян можно делать первую подкормку. Каждую неделю можно подкармливать, этого будет более чем достаточно. Повторюсь, должны быть внешние условия, пригодные для нормального развития рассады", — добавил специалист.

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

