Тонкие листья и слабые стебли: когда рассада намекает на нехватку питания

Светло-зеленые и тонкие листья у рассады могут говорить о нехватке азота, но удобрения помогут только при правильных условиях выращивания, отметил агроном, руководитель питомника декоративных растений Владимир Викулов. О том, когда действительно нужно подкармливать рассаду, эксперт рассказал в беседе с NewsInfo.

Викулов подчеркнул, что прежде всего необходимо оценить условия, в которых находится рассада. По его словам, при недостатке света никакие подкормки не дадут результата.

"Если не хватает солнца, то никакое удобрение не поможет. Если рассада стоит в тени чахлая, светло-зеленая, можно подумать что ей не хватает азота. Но здесь азот не поможет", — пояснил Викулов.

Он уточнил, что при достаточном освещении и подходящей температуре слабый вид растений может указывать именно на дефицит питания. Светло-зеленые листья, тонкие побеги и общее угнетенное состояние чаще всего говорят о нехватке азота.

Эксперт отметил, что садоводу-любителю не обязательно разбираться в отдельных признаках дефицита каждого элемента.

"Есть множество факторов, которые могут указывать на отсутствие отдельного элемента питания, скажем, магния или железа, нехватку фосфора. Я не думаю, что любитель будет заморачиваться и искать отдельные признаки недостатков макроэлементов и микроэлементов. Проще всего использовать обычную землю, покупную, хорошую, понятного производителя. И регулярно использовать удобрения", — порекомендовал агроном.

Он подчеркнул, что необходимо использовать комплексные водорастворимые удобрения с азотом, фосфором, калием и микроэлементами в нужных соотношениях.