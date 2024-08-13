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Подготовка почвы перед посадкой — ключ к успешному урожаю
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Секреты обогащения почвы — ваш урожай станет в два раза больше

Подготовка почвы перед посадкой — ключ к успешному урожаю

Подготовка почвы перед посадкой — ключ к успешному урожаю. Правильное обогащение почвы поможет растениям расти сильными и здоровыми.

Для обогащения почвы используйте органические удобрения, такие как компост или перегной. Они не только улучшают структуру почвы, но и насыщают её питательными веществами.

Также стоит добавить золу из древесины, которая богата калием и фосфором. Не забудьте про сидераты — растения, которые высеваются для улучшения почвы, а затем заделываются в землю.

Это поможет увеличить содержание азота и улучшить общую плодородность.

Фото: commons.wikimedia.org/M Tullottes(Creative Commons CC0 License)

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