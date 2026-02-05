Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Удобрение почвы зерном
Ирина Малова Опубликована сегодня в 15:25

Навоз не спасет: чем на самом деле подкармливать сад весной

Минеральные удобрения являются самой первой и необходимой мерой для сада и огорода весной, поскольку именно они запускают развитие растений. О том, почему в апреле кустарникам и деревьям нужен азот, ученый агроном-плодоовощевод Елизавета Тихонова рассказала NewsInfo.

Тихонова пояснила, что ранней весной растения особенно остро нуждаются в азоте, который в почве в этот период практически недоступен в усвояемой форме. Именно поэтому органические удобрения не дают эффекта в начале сезона.

"Самыми первыми всегда требуются удобрения минеральные. Их разбрасывают в середине апреля, в старину это называлось "по черепку", когда земля замерзшая", — рассказала агроном.

Она отметила, что весной растения не могут получать азот из навоза или компоста, так как почвенные бактерии, перерабатывающие его в нитраты, еще не активны. Без этого элемента невозможно полноценное формирование листовой массы, от которой зависят цветение и будущий урожай.

"Лист это фабрика, которая кормит всё растение, которая даёт ему силы и которая формирует цветение и плодоношение. Весной в почве не хватает нитратов, азота не хватает, нитраты получаются только после переработки бактерий, они просыпаются только в июне, потому что в почве задержки весны идут примерно на месяц. Ни навоз, ни компост в апреле усваиваться не будут", — объяснила Тихонова.

По словам специалиста, параллельно с подкормкой важно проводить ранневесеннюю защиту сада от вредителей. В период набухания почек активизируются щитовка, тля и долгоносик, поэтому своевременная обрезка и обработка инсектицидами помогает сохранить кустарники и плодовые деревья.

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

