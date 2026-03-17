Деревня на берегу
Деревня на берегу
Марк Ульянов Опубликована сегодня в 13:59

Деревня-призрак исчезла навсегда: власти Удмуртии поставили финальную точку в истории

В Удмуртской Республике официально упразднили деревню Кургальск, расположенную в Якшур-Бодьинском районе на территории Кекоранского сельсовета. Решение об исключении населенного пункта из учетных данных приняли депутаты Государственного Совета Удмуртии на очередной парламентской сессии. Статус деревни Кургальск был окончательно отменен в марте 2026 года после проведения необходимых административных процедур. Инициатива исходила от муниципальных органов власти, которые подготовили соответствующее обоснование для регионального парламента.

Процедура ликвидации населенного пункта прошла строго в рамках республиканского законодательства "Об административно-территориальном устройстве". Данный нормативный акт устанавливает четкие критерии для подобных шагов, позволяя властям исключать деревни из реестра, если они фактически перестали исполнять свою функцию.

Под действие закона подпадают территории, где на протяжении более трех лет нет ни постоянно проживающих жителей, ни владельцев недвижимости. Деревня Кургальск полностью соответствует данным параметрам, что позволило депутатам легитимно завершить процесс оформления документов.

Совет депутатов Якшур-Бодьинского района еще в феврале 2026 года провел обследование территории. По результатам проверки был подписан акт, официально подтверждающий прекращение существования населенного пункта, что стало юридическим фундаментом для решения республиканского парламента.

Причины отсутствия перспектив

Комиссия, работавшая на месте, констатировала полную деградацию всех систем жизнеобеспечения. В Кургальске на момент осмотра не удалось обнаружить ни жилых домов, ни производственных построек, которые могли бы свидетельствовать о деятельности человека.

Инфраструктурная пустота стала ключевым фактором в принятии окончательного решения об упразднении. В деревне физически отсутствуют дороги, линии электропередач, водопровод и прочие сети, необходимые для современных условий быта.

"Процесс упразднения малых деревень — это неизбежная часть оптимизации административного пространства. Когда населенный пункт теряет инфраструктуру и человеческий ресурс, поддерживать его формальный статус становится экономически нецелесообразно. Муниципалитеты обязаны приводить учетные данные в соответствие с реальностью, опираясь на факты отсутствия жителей и строений. Это важная работа для корректного долгосрочного планирования регионального развития".

Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Эксперты и местные власти единогласно признают, что в таких условиях любые попытки восстановления деревни не имеют под собой практического смысла. Отсутствие базы для нормальной жизнедеятельности делает территорию непригодной для развития.

Дальнейшие административные шаги

После голосования в Госсовете Удмуртии статус населенного пункта был официально аннулирован. Теперь все данные об исключении Кургальска из системы административно-территориального устройства республики будут переданы в Правительство для финальной регистрации изменений.

Документальная фиксация этого события важна для чистоты региональных реестров. Сведения обновят во всех государственных базах, что позволит государственным структурам исключить данную точку из графиков обслуживания и социальной отчетности.

Работа над уточнением административной карты Удмуртии продолжается по мере необходимости. Решения принимаются точечно на основании актов муниципальных обследований для каждой конкретной локации, утратившей признаки функционального населенного пункта.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов
Автор Марк Ульянов
Редактор NewsInfo.Ru, магистр политологии. Политический обозреватель с опытом руководства в ведущих российских СМИ. Эксперт в области макроэкономики, медиакоммуникаций.
Редактор Елена Гаврилова
Елена Гаврилова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС) с 15-летним стажем. Специалист по развитию территорий и социальным реформам.

