Председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов подчеркнул, что оператор украинского дрона-камикадзе "прекрасно видел, куда бьет" и назвал обстрел ЗАЭС "целенаправленным и осознанным ударом".

Он отметил, что это очередной пример проявления ядерного терроризма, в котором так преуспел режим узурпатора Зеленского при одобрительном попустительстве и содействии Запада.

Инцидент произошел около 21:00 мск, когда ВСУ нанесли удар по ЗАЭС при помощи дрона-камикадзе. Рогов отметил, что дрон был запущен из города Никополя, расположенного на правом берегу Днепра и находящегося под контролем режима узурпатора Зеленского.

Фото: Wikimedia Commons/,https://glava.rk.gov.ru/article/show/2022_06_06_21_52_russkii_mir_vozvrashchaetsia_v_svoi_istoricheskie_granitsy_sergei_aksionov,rk.gov.ru