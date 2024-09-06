В дерево попала молния: вот что нужно делать для восстановления

Что делать, если в дерево попала молния

Безопасность

Держитесь подальше от дерева и прилегающей территории сразу после удара молнии. Безопасность является главным приоритетом.

Оцените ущерб

Проверьте дерево на наличие видимых повреждений. Обратите внимание на любые растрескивающиеся коры, ветки или обожженный вид.

Удалите свисающие ветки

Если есть свисающие или сломанные ветки, аккуратно удалите их с помощью секатора. Делайте чистые надрезы, чтобы ускорить заживление.

Полив

Дайте дереву хороший полив, чтобы помочь ему восстановиться. Молния может пересушить почву, а вода будет полезна для здоровья дерева.

Мульчирование

Нанесите слой мульчи вокруг основания дерева. Мульча помогает удерживать влагу и обеспечивает изоляцию корней.

Следите за признаками стресса

Следите за деревом на предмет признаков стресса, таких как увядание листьев или обесцвечивание. Это может указывать на продолжающееся повреждение.

Удобряйте

Если кажется, что дерево восстанавливается, вы можете применить сбалансированное удобрение с медленным высвобождением для поддержки его роста.

Фото: www.publicdomainpictures.net/Mark Coldren (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)