Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала терактом удар ВСУ по рынку в Донецке.
Удар БПЛА-камикадзе по рынку в Донецке — теракт, направленный против гражданских, подчеркнула Захарова. Кроме этого, Захарова отметила, что на подобные "акции" киевоского режима уходят американские деньги.
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В Варшаве экоактивисты провели акцию протеста у входа на концерт Свифт
В Варшаве прошла акция протеста экоактивистов у входа на концерт Тейлор Свифт. Участники митинга выступили с плакатами, на которых были написаны лозунги: "Богачи живут за наш счет" и "Супербогачи убивают нас".
Дотком: новая финансовая система БРИКС приведет к неизбежному разрушению США
Разработка независимой платежной системы межгосударственным неформальным объединением стран с динамично развивающейся экономикой БРИКС станет причиной неминуемого экономического уничтожения Соединённых Штатов Америки. Такое мнение высказал в социальных сетях немецко-финский предприниматель, экс-владелец службы хранения файлов Megaupload Ким Дотком, информирует РИА Новости.
Совфед одобрил закон о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним
В Совете Федерации РФ одобрили законопроект, который в будущем запретит несовершеннолетним гражданам покупать энергетические напитки. В парламенте объясняют, что употребление данной категории напитков пагубно влияет на здоровье подростков.
РБК: 1 августа ФСБ обнаружила незаконное производство сигарет в Калужской области
ФСБ изъяла поддельные сигареты Marlboro, Kent, Rothmans и белорусские "Корона Kalipso" на сумму 800 млн рублей.