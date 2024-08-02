МИД РФ: Удар БПЛА-камикадзе по рынку в Донецке является терактом

мария Захарова подчеркнула, что удар БПЛА ВСУ по рынку в Донецке является терактом против мирного населения

Удар БПЛА-камикадзе по рынку в Донецке — теракт, направленный против гражданских, подчеркнула Захарова. Кроме этого, Захарова отметила, что на подобные "акции" киевоского режима уходят американские деньги.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала терактом удар ВСУ по рынку в Донецке.

Присоединяйтесь к быстрому телеграм-каналу NewsInfo а также в ОК, ВК, Facebook*

Добавьте NewsInfo в свои источники в Дзене и News.Google.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.