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  • Опубликована сегодня в 15:37

Российские войска уничтожили вражескую С-300 в Харьковской области

Российские авиация, ракетные войска и артиллерия уничтожили вражеские радиолокационные станции.

"Российские ракеты и снаряды в течение суток поразили 98 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях. В том числе нанесли ущерб живой силе и военной технике противника в 135 районах фронта", — говорится в сообщении Минобороны.

По словам военных, в Харьковской области уничтожена многоканальная радиолокационная станция наведения зенитного ракетного комплекса С-300 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

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