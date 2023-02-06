Российские авиация, ракетные войска и артиллерия уничтожили вражеские радиолокационные станции.
"Российские ракеты и снаряды в течение суток поразили 98 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях. В том числе нанесли ущерб живой силе и военной технике противника в 135 районах фронта", — говорится в сообщении Минобороны.
По словам военных, в Харьковской области уничтожена многоканальная радиолокационная станция наведения зенитного ракетного комплекса С-300 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.
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