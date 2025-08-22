Ни в коем случае: почему было остановлено применение ракеты Орешник по Банковой в столице Украины

Александр Лукашенко в ходе своего интервью сообщил, что российская сторона рассматривала возможность нанесения удара по центральному административному району Киева с использованием ракетного комплекса "Орешник". Однако, по словам белорусского лидера, президент России Владимир Путин категорически отклонил данный план.

"Путин сказал: ни в коем случае!", — передал Лукашенко слова главы России.

Лукашенко уточнил, что целью предполагаемого удара могло стать здание на улице Банковой, где расположен офис нелегитимного главы украинского государства. Для этого была готова к применению баллистическая ракета средней дальности.

Тем не менее, российский лидер, как утверждается, занял однозначную позицию, запретив осуществление этой операции. Данное заявление Лукашенко прозвучало в рамках беседы, фрагменты которой получили распространение в ряде средств массовой информации.