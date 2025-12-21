Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Опоры электроснабжения
Опоры электроснабжения
© Линии электропередач Манитобы by Matt Wiebe is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Главная / Происшествия
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 8:26

Удар по инфраструктуре не сработал: электроснабжение в Курском районе вернули в кратчайшие сроки

Электроснабжение в Курском районе полностью восстановили после удара БПЛА – Хинштейн

Нарушение энергоснабжения в приграничных регионах всё чаще становится следствием атак на инфраструктуру, однако оперативность восстановления остаётся ключевым фактором для жизни людей. В Курском районе перебои с электричеством, вызванные ударом беспилотника, удалось устранить в кратчайшие сроки. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в своём Telegram-канале.

Восстановление электроснабжения после атаки

Электроснабжение в Курском районе полностью восстановлено после атаки украинского беспилотного летательного аппарата по объекту энергетической инфраструктуры. Работы по устранению последствий удара были проведены в оперативном режиме, что позволило вернуть подачу электричества всем потребителям.

"Электроснабжение в Курском районе полностью восстановлено после прилета БПЛА. Благодарю наших энергетиков за оперативную и ударную работу", — написал губернатор Курской области Александр Хинштейн.

По его словам, специалисты энергетических служб сработали слаженно и в максимально сжатые сроки, несмотря на сложность повреждений.

Масштаб последствий инцидента

Ранее сообщалось, что в результате атаки без электроснабжения остались около пяти тысяч человек. Отключение затронуло жилые дома и социальную инфраструктуру, что потребовало немедленного реагирования со стороны региональных служб.

Власти региона взяли ситуацию под контроль сразу после инцидента. Энергетики приступили к аварийно-восстановительным работам сразу после оценки ущерба, сосредоточив усилия на наиболее критичных участках сети.

Работа экстренных и технических служб

Для восстановления электроснабжения были задействованы аварийные бригады, которые работали в усиленном режиме. Основной задачей стало не только устранение повреждений, но и проверка устойчивости системы, чтобы исключить повторные сбои после возобновления подачи электроэнергии.

Региональные власти подчёркивают, что подобные ситуации требуют постоянной готовности и чёткой координации между экстренными службами, энергетиками и органами управления. Опыт последних инцидентов используется для корректировки планов реагирования и повышения защищённости объектов жизнеобеспечения.

Текущая обстановка в районе

На данный момент электроснабжение функционирует в штатном режиме. Дополнительных ограничений или аварийных отключений в Курском районе не зафиксировано. Специалисты продолжают мониторинг состояния сетей, чтобы оперативно реагировать на возможные внештатные ситуации.

В региональной администрации отмечают, что восстановление энергоснабжения в краткие сроки позволило минимизировать последствия для населения и избежать более серьёзных социально-бытовых проблем.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Обломки беспилотников повредили четыре жилых дома в Таганроге — Mash 19.12.2025 в 4:26
Обломки с неба — эвакуация на земле: что пережил Таганрог этой ночью

В Таганроге повреждены частные дома после атаки БПЛА. Жителей эвакуировали, на месте работают сапёры и экстренные службы.

Читать полностью » Получивший условный срок вор из Англии в тот же день напал на пенсионерку — Gazette & Herald 18.12.2025 в 16:09
Утром — приговор, вечером — нападение: абсурдная история вора-рецидивиста из Англии поражает

В Англии серийный вор ограбил 80-летнюю женщину всего через несколько часов после того, как суд отпустил его на свободу.

Читать полностью » В парке 18.12.2025 в 16:02
В Красноярском крае костёр вышел из-под контроля — дальше произошло самое странное

Туристы на снегоходах устроили пожар в парке "Ергаки", не стали звать помощь и уехали, оставив возгорание инспекторам.

Читать полностью » Хлопок бытового газа в доме Белгородской области травмировал женщину — СК РФ 18.12.2025 в 12:08
Дом, который взорвался тишиной: хлопок газа в белгородском селе отправил девушку в больницу

В Белгородской области хлопок бытового газа в частном доме привёл к травмам 20-летней женщины, следственные органы проводят проверку.

Читать полностью » Таджикистан призвал РФ к объективному расследованию убийства ребёнка - Ховар 18.12.2025 в 11:37
Расследование под пристальным взглядом: убийство школьника обсуждают на уровне Совбеза

Таджикистан требует прозрачное расследование трагедии в Москве, где погиб школьник, что вызывает общественный резонанс и вопросы о безопасности и двусторонних отношениях.

Читать полностью » Air India случайно нашла потерянный 13 лет назад Boeing — The Sun 18.12.2025 в 8:33
Пропавший лайнер всплыл благодаря счёту за парковку — бухгалтерия Air India в шоке

Самолёт, пропавший из документов Air India более десяти лет назад, обнаружился в аэропорту Калькутты — теперь перевозчику грозит крупный штраф.

Читать полностью » Сотрудницу тюрьмы Белмарш судят за роман с заключенным — Daily Star 18.12.2025 в 8:14
Служебный роман может закончиться тюрьмой: почему строго судют сотрудницу за связь с заключённым

Сотрудницу тюрьмы Белмарш судят из-за романа с заключённым: часть обвинений защита отбила, но женщине всё ещё грозит срок.

Читать полностью » В Иркутской области микроавтобус с рабочими врезался в автобетоносмеситель — ТАСС 18.12.2025 в 7:38
Стояла посреди трассы — и дождалась удара: авария с рабочими вскрыла опасную цепочку ошибок

В Иркутской области микроавтобус с работниками врезался в стоящий на дороге автобетоносмеситель — пострадали 11 человек, начата проверка.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Нерасчёсываемые волосы оказались редкой генетической аномалией – трихолог Исакова
Общество
Банки приостанавливают крупные переводы и уточняют цель операций – РИА Новости
Экономика
Выплату на ипотеку для многодетных привяжут к сумме кредита – Госдума
Общество
Северный стаж не всегда учитывают при назначении пенсии – юрист Петров
Туризм
Россиянам предложили зимний пляжный отдых в Салале с Индийским океаном – АТОР
Мир
Во Франции усилили охрану улиточных и устричных ферм перед праздниками – BFMTV
ДФО
Во Владивостоке эвакуировали 10 человек из-за пожара в админздании – МЧС
Красота и здоровье
Лёгкий горячий суп улучшает работу ЖКТ по утрам – врач Разаренова
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet