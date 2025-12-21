Удар по инфраструктуре не сработал: электроснабжение в Курском районе вернули в кратчайшие сроки

Нарушение энергоснабжения в приграничных регионах всё чаще становится следствием атак на инфраструктуру, однако оперативность восстановления остаётся ключевым фактором для жизни людей. В Курском районе перебои с электричеством, вызванные ударом беспилотника, удалось устранить в кратчайшие сроки. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в своём Telegram-канале.

Восстановление электроснабжения после атаки

Электроснабжение в Курском районе полностью восстановлено после атаки украинского беспилотного летательного аппарата по объекту энергетической инфраструктуры. Работы по устранению последствий удара были проведены в оперативном режиме, что позволило вернуть подачу электричества всем потребителям.

"Электроснабжение в Курском районе полностью восстановлено после прилета БПЛА. Благодарю наших энергетиков за оперативную и ударную работу", — написал губернатор Курской области Александр Хинштейн.

По его словам, специалисты энергетических служб сработали слаженно и в максимально сжатые сроки, несмотря на сложность повреждений.

Масштаб последствий инцидента

Ранее сообщалось, что в результате атаки без электроснабжения остались около пяти тысяч человек. Отключение затронуло жилые дома и социальную инфраструктуру, что потребовало немедленного реагирования со стороны региональных служб.

Власти региона взяли ситуацию под контроль сразу после инцидента. Энергетики приступили к аварийно-восстановительным работам сразу после оценки ущерба, сосредоточив усилия на наиболее критичных участках сети.

Работа экстренных и технических служб

Для восстановления электроснабжения были задействованы аварийные бригады, которые работали в усиленном режиме. Основной задачей стало не только устранение повреждений, но и проверка устойчивости системы, чтобы исключить повторные сбои после возобновления подачи электроэнергии.

Региональные власти подчёркивают, что подобные ситуации требуют постоянной готовности и чёткой координации между экстренными службами, энергетиками и органами управления. Опыт последних инцидентов используется для корректировки планов реагирования и повышения защищённости объектов жизнеобеспечения.

Текущая обстановка в районе

На данный момент электроснабжение функционирует в штатном режиме. Дополнительных ограничений или аварийных отключений в Курском районе не зафиксировано. Специалисты продолжают мониторинг состояния сетей, чтобы оперативно реагировать на возможные внештатные ситуации.

В региональной администрации отмечают, что восстановление энергоснабжения в краткие сроки позволило минимизировать последствия для населения и избежать более серьёзных социально-бытовых проблем.