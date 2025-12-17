Удалил за сутки — избежал наказания: как будут работать новые правила для кино и соцсетей

В российском правовом поле готовится новый шаг по регулированию аудиовизуального контента: распространение фильмов, которые противоречат традиционным духовно-нравственным ориентирам, может повлечь административную ответственность. Инициатива затрагивает онлайн-кинотеатры и социальные сети и напрямую связана с уже действующими ограничениями в сфере кинопроката. Об этом сообщает ТАСС.

Административная ответственность за контент

Как сообщил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин, соответствующий законопроект планируется внести в Государственную думу. Документ предусматривает введение ответственности за нарушение запрета на распространение в аудиовизуальных сервисах произведений, которые дискредитируют традиционные российские духовно-нравственные ценности либо пропагандируют их отрицание.

"Законопроект, предусматривающий введение административной ответственности за нарушение запрета на распространение в аудиовизуальных сервисах произведений, содержащих материалы, дискредитирующие традиционные российские духовно-нравственные ценности или пропагандирующие их отрицание, будет внесен в Госдуму", — сказал Антон Немкин.

Размеры штрафов и условия их применения

За неисполнение требований Роскомнадзора владельцами аудиовизуальных сервисов и социальных сетей предлагается установить штрафы до 20 тыс. рублей для граждан, до 200 тыс. рублей для должностных лиц и до 1 млн рублей для юридических лиц. При повторном нарушении санкции существенно увеличиваются — до 300 тыс., 800 тыс. и 5 млн рублей соответственно.

Отдельные штрафы предусмотрены непосредственно за распространение аудиовизуальных произведений с подобным содержанием. В этом случае максимальные суммы составят до 5 тыс. рублей для граждан, до 100 тыс. рублей для должностных лиц и до 700 тыс. рублей для юридических лиц. При повторном нарушении штрафы могут достигать 150 тыс., 400 тыс. и 3 млн рублей.

Полномочия ведомств и сроки давности

В документе уточняется, что административная ответственность не наступает, если спорный контент удалён владельцем сервиса в течение суток после отзыва прокатного удостоверения. Срок давности привлечения к ответственности по новым составам предлагается установить в один год.

Возбуждение дел планируется отнести к компетенции Минкультуры России, а в случаях неисполнения требований по удалению контента — к Роскомнадзору. Рассматривать такие дела будут районные суды. При этом подчёркивается, что нормы не затронут произведения, размещённые до вступления закона в силу или имевшие действующее прокатное удостоверение на момент распространения.

Связь с ранее принятыми решениями

Инициатива логически продолжает уже принятые меры в сфере регулирования кинопроката. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий выдачу прокатных удостоверений фильмам, содержащим материалы, дискредитирующие традиционные духовно-нравственные ценности или пропагандирующие их отмену.

Эти требования распространяются и на владельцев аудиовизуальных сервисов и социальных сетей, которые обязаны предотвращать распространение подобного контента.