В Госдуме призвали доплачивать учителям сельских школ по миллиону рублей

Председатель партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов, первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова и первый заместитель Председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Олег Нилов предложили внести изменения в закон об образовании в Российской Федерации» в части расширения прав и свобод педагогических работников.
Депутаты призвали предоставлять учителям, работающих в сельских школах на протяжении трех лет, единовременное пособие в размере 1 миллиона рублей. Также чиновники предложили выдавать сельским учителям ежемесячную денежную компенсацию для покупки книг и необходимой периодики в размере не менее 10% от должностного оклада. Кроме того, для педагогических работников, занятых в сельской местности, предлагается ввести полную компенсацию оплаты ЖКХ и надбавки в размере 5% от размера заработной платы за каждого ученика свыше нормативной наполняемости класса.
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