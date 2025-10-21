Учителя молчат, родители не верят: почему травля в школах живёт дольше, чем учебники
В последние годы тема школьной травли становится всё более острой. Несмотря на профилактические программы, случаи агрессии среди детей не исчезают. Недавний инцидент в Хабаровске, где полиция начала проверку сообщений о систематических избиениях младших школьников, вновь заставил говорить о том, как важно вовремя замечать признаки буллинга и грамотно реагировать.
По информации регионального УМВД, проверку проводит отдел полиции № 6 совместно с инспекцией по делам несовершеннолетних. В настоящее время устанавливаются участники и обстоятельства случившегося, а также предпринимаются меры для защиты пострадавших детей.
Почему важно говорить о травле
Психологи отмечают: буллинг — это не просто конфликт. Это систематическое давление, унижения и насилие, которые могут иметь долгосрочные последствия для психики ребёнка. Пострадавшие часто замыкаются в себе, боятся идти в школу, у них снижается успеваемость, появляется тревожность и недоверие к взрослым.
Родители, учителя и даже сами ученики должны понимать — любое насилие в школьной среде недопустимо. А задача общества — научиться вовремя его распознавать и предотвращать.
Советы шаг за шагом: как действовать, если ребёнок стал жертвой травли
-
Заметить тревожные сигналы. Если ребёнок стал замкнутым, избегает разговоров о школе, жалуется на боли без видимой причины или внезапно просит перевести его в другой класс — это повод насторожиться.
-
Разговаривать спокойно. Не давите на ребёнка вопросами. Сначала дайте понять, что вы на его стороне, что он может доверять вам.
-
Фиксировать факты. Если есть оскорбления, переписки, фото или видео — сохраните их. Это поможет при разбирательстве.
-
Сообщить школе. Обратитесь к классному руководителю и директору. Важно, чтобы администрация знала о проблеме и приняла меры.
-
При необходимости — в полицию. Если травля сопровождается физическим насилием, угрозами или унижениями, необходимо заявление в правоохранительные органы.
-
Поддержка специалиста. Детский психолог поможет ребёнку восстановить уверенность и снизить тревожность.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: игнорировать тревожные сигналы.
Последствие: ребёнок замыкается и теряет доверие к взрослым.
Альтернатива: внимательно наблюдайте за эмоциональным состоянием ребёнка, особенно в переходные периоды.
-
Ошибка: обвинять жертву ("надо уметь постоять за себя").
Последствие: чувство вины и изоляция усиливаются.
Альтернатива: подчеркните, что вина всегда на агрессоре, а не на жертве.
-
Ошибка: решать вопрос силой, мстя обидчикам.
Последствие: конфликт обостряется, страдает репутация семьи.
Альтернатива: добивайтесь решения в правовом поле — через школу, опеку, полицию.
-
Ошибка: замалчивать проблему, чтобы "не выносить сор из избы".
Последствие: травля продолжается, и пострадавший ребёнок остаётся без поддержки.
Альтернатива: обращайтесь к специалистам и ищите союзников — других родителей, педагогов, психологов.
А что если…
…агрессор сам ещё ребёнок? Тогда важно не только наказать, но и понять причины его поведения. Часто за агрессией стоит отсутствие внимания, семейные конфликты или стремление самоутвердиться. В таком случае помощь должна быть направлена не только на жертву, но и на обидчика.
…школа не реагирует? В этом случае родители имеют право обратиться в управление образования, комиссию по делам несовершеннолетних или в полицию. Отказ педагогов решать проблему — нарушение их профессиональных обязанностей.
…ребёнок отказывается говорить? Возможно, ему страшно. Создайте безопасную атмосферу, где он сможет открыться. Иногда помогает разговор с психологом, а не с родителем.
Сравнение: формы школьной травли и способы реакции
|Вид травли
|Примеры
|Основная опасность
|Правильная реакция
|Физическая
|удары, пинки, подножки
|травмы, страх
|жалоба школе, заявление в полицию
|Психологическая
|насмешки, оскорбления
|снижение самооценки
|беседа с педагогом, помощь психолога
|Кибербуллинг
|травля в соцсетях, чатах
|широкая аудитория, постоянный стресс
|фиксация доказательств, блокировка, обращение в МВД
|Социальная изоляция
|бойкот, игнорирование
|чувство одиночества
|работа с классом, вовлечение школьного психолога
Плюсы и минусы современных антипбуллинговых программ
|Плюсы
|Минусы
|Повышают осведомлённость о проблеме
|Часто остаются формальностью
|Вовлекают родителей и педагогов
|Требуют времени и участия всех сторон
|Создают культуру диалога
|Не всегда учитывают индивидуальные случаи
|Помогают детям чувствовать защиту
|Могут быть неэффективны без психолога
FAQ
Как отличить травлю от обычного конфликта?
Буллинг — это систематическое, повторяющееся давление одной или нескольких сторон на жертву. Конфликт же — разовое столкновение интересов.
Что делать, если ребёнок стал свидетелем травли?
Объясните, что молчание делает его невольным соучастником. Он может обратиться к учителю, психологу или родителям.
Можно ли наказывать обидчиков?
Да, но главное — не только наказание, а восстановление безопасности и атмосферы уважения.
Куда обращаться при бездействии школы?
В органы опеки, прокуратуру или УМВД. Каждый случай буллинга подлежит проверке.
Поможет ли перевод в другую школу?
Иногда да, но это не решает саму проблему. Важно, чтобы ребёнок научился чувствовать себя в безопасности и доверять взрослым.
Мифы и правда
-
Миф: травля — часть взросления.
Правда: систематическое унижение не воспитывает характер, а разрушает психику.
-
Миф: если не реагировать, всё пройдёт само.
Правда: буллинг только усиливается без вмешательства взрослых.
-
Миф: страдают только слабые дети.
Правда: жертвой может стать любой — отличник, лидер, новичок в классе.
-
Миф: родители должны "разобраться сами".
Правда: вопрос требует участия школы и специалистов.
Исторический контекст
Проблема школьной травли не нова. Ещё в 1970-х годах норвежский психолог Дэн Олвеус впервые ввёл термин bullying и разработал систему противодействия. Впоследствии его методику внедрили в школах Европы и США.
В России разговор о буллинге стал публичным лишь в 2000-х. До этого конфликты между детьми считались "обычным воспитательным моментом". Сегодня в школах внедряются антипбуллинговые программы, но по-прежнему много зависит от конкретных педагогов и родителей.
Правоохранительные органы начали уделять больше внимания этой проблеме. Как и в случае с хабаровской школой, подобные проверки становятся всё более частыми, что свидетельствует о серьёзном изменении отношения общества к насилию среди подростков.
Три интересных факта
-
По данным ЮНИСЕФ, около 32% российских школьников сталкивались с травлей хотя бы раз в жизни.
-
Дети, пережившие буллинг, во взрослом возрасте чаще становятся волонтёрами и психологами, помогая другим справиться с болью.
-
В Финляндии программа "KiVa" снизила уровень травли в школах на 70% за пять лет.
