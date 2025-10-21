Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI)
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 12:57

Учителя молчат, родители не верят: почему травля в школах живёт дольше, чем учебники

Травля среди школьников требует участия родителей, педагогов и правоохранительных органов

В последние годы тема школьной травли становится всё более острой. Несмотря на профилактические программы, случаи агрессии среди детей не исчезают. Недавний инцидент в Хабаровске, где полиция начала проверку сообщений о систематических избиениях младших школьников, вновь заставил говорить о том, как важно вовремя замечать признаки буллинга и грамотно реагировать.

По информации регионального УМВД, проверку проводит отдел полиции № 6 совместно с инспекцией по делам несовершеннолетних. В настоящее время устанавливаются участники и обстоятельства случившегося, а также предпринимаются меры для защиты пострадавших детей.

Почему важно говорить о травле

Психологи отмечают: буллинг — это не просто конфликт. Это систематическое давление, унижения и насилие, которые могут иметь долгосрочные последствия для психики ребёнка. Пострадавшие часто замыкаются в себе, боятся идти в школу, у них снижается успеваемость, появляется тревожность и недоверие к взрослым.

Родители, учителя и даже сами ученики должны понимать — любое насилие в школьной среде недопустимо. А задача общества — научиться вовремя его распознавать и предотвращать.

Советы шаг за шагом: как действовать, если ребёнок стал жертвой травли

  1. Заметить тревожные сигналы. Если ребёнок стал замкнутым, избегает разговоров о школе, жалуется на боли без видимой причины или внезапно просит перевести его в другой класс — это повод насторожиться.

  2. Разговаривать спокойно. Не давите на ребёнка вопросами. Сначала дайте понять, что вы на его стороне, что он может доверять вам.

  3. Фиксировать факты. Если есть оскорбления, переписки, фото или видео — сохраните их. Это поможет при разбирательстве.

  4. Сообщить школе. Обратитесь к классному руководителю и директору. Важно, чтобы администрация знала о проблеме и приняла меры.

  5. При необходимости — в полицию. Если травля сопровождается физическим насилием, угрозами или унижениями, необходимо заявление в правоохранительные органы.

  6. Поддержка специалиста. Детский психолог поможет ребёнку восстановить уверенность и снизить тревожность.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: игнорировать тревожные сигналы.
    Последствие: ребёнок замыкается и теряет доверие к взрослым.
    Альтернатива: внимательно наблюдайте за эмоциональным состоянием ребёнка, особенно в переходные периоды.

  • Ошибка: обвинять жертву ("надо уметь постоять за себя").
    Последствие: чувство вины и изоляция усиливаются.
    Альтернатива: подчеркните, что вина всегда на агрессоре, а не на жертве.

  • Ошибка: решать вопрос силой, мстя обидчикам.
    Последствие: конфликт обостряется, страдает репутация семьи.
    Альтернатива: добивайтесь решения в правовом поле — через школу, опеку, полицию.

  • Ошибка: замалчивать проблему, чтобы "не выносить сор из избы".
    Последствие: травля продолжается, и пострадавший ребёнок остаётся без поддержки.
    Альтернатива: обращайтесь к специалистам и ищите союзников — других родителей, педагогов, психологов.

А что если…

…агрессор сам ещё ребёнок? Тогда важно не только наказать, но и понять причины его поведения. Часто за агрессией стоит отсутствие внимания, семейные конфликты или стремление самоутвердиться. В таком случае помощь должна быть направлена не только на жертву, но и на обидчика.

…школа не реагирует? В этом случае родители имеют право обратиться в управление образования, комиссию по делам несовершеннолетних или в полицию. Отказ педагогов решать проблему — нарушение их профессиональных обязанностей.

…ребёнок отказывается говорить? Возможно, ему страшно. Создайте безопасную атмосферу, где он сможет открыться. Иногда помогает разговор с психологом, а не с родителем.

Сравнение: формы школьной травли и способы реакции

Вид травли Примеры Основная опасность Правильная реакция
Физическая удары, пинки, подножки травмы, страх жалоба школе, заявление в полицию
Психологическая насмешки, оскорбления снижение самооценки беседа с педагогом, помощь психолога
Кибербуллинг травля в соцсетях, чатах широкая аудитория, постоянный стресс фиксация доказательств, блокировка, обращение в МВД
Социальная изоляция бойкот, игнорирование чувство одиночества работа с классом, вовлечение школьного психолога

Плюсы и минусы современных антипбуллинговых программ

Плюсы Минусы
Повышают осведомлённость о проблеме Часто остаются формальностью
Вовлекают родителей и педагогов Требуют времени и участия всех сторон
Создают культуру диалога Не всегда учитывают индивидуальные случаи
Помогают детям чувствовать защиту Могут быть неэффективны без психолога

FAQ

Как отличить травлю от обычного конфликта?
Буллинг — это систематическое, повторяющееся давление одной или нескольких сторон на жертву. Конфликт же — разовое столкновение интересов.

Что делать, если ребёнок стал свидетелем травли?
Объясните, что молчание делает его невольным соучастником. Он может обратиться к учителю, психологу или родителям.

Можно ли наказывать обидчиков?
Да, но главное — не только наказание, а восстановление безопасности и атмосферы уважения.

Куда обращаться при бездействии школы?
В органы опеки, прокуратуру или УМВД. Каждый случай буллинга подлежит проверке.

Поможет ли перевод в другую школу?
Иногда да, но это не решает саму проблему. Важно, чтобы ребёнок научился чувствовать себя в безопасности и доверять взрослым.

Мифы и правда

  • Миф: травля — часть взросления.
    Правда: систематическое унижение не воспитывает характер, а разрушает психику.

  • Миф: если не реагировать, всё пройдёт само.
    Правда: буллинг только усиливается без вмешательства взрослых.

  • Миф: страдают только слабые дети.
    Правда: жертвой может стать любой — отличник, лидер, новичок в классе.

  • Миф: родители должны "разобраться сами".
    Правда: вопрос требует участия школы и специалистов.

Исторический контекст

Проблема школьной травли не нова. Ещё в 1970-х годах норвежский психолог Дэн Олвеус впервые ввёл термин bullying и разработал систему противодействия. Впоследствии его методику внедрили в школах Европы и США.

В России разговор о буллинге стал публичным лишь в 2000-х. До этого конфликты между детьми считались "обычным воспитательным моментом". Сегодня в школах внедряются антипбуллинговые программы, но по-прежнему много зависит от конкретных педагогов и родителей.

Правоохранительные органы начали уделять больше внимания этой проблеме. Как и в случае с хабаровской школой, подобные проверки становятся всё более частыми, что свидетельствует о серьёзном изменении отношения общества к насилию среди подростков.

Три интересных факта

  1. По данным ЮНИСЕФ, около 32% российских школьников сталкивались с травлей хотя бы раз в жизни.

  2. Дети, пережившие буллинг, во взрослом возрасте чаще становятся волонтёрами и психологами, помогая другим справиться с болью.

  3. В Финляндии программа "KiVa" снизила уровень травли в школах на 70% за пять лет.

