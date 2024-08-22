В Ленобласти началось разбирательство по делу о домогательствах учительницы к ученику

В Ленинградской области была уволена 45-летняя учительница математики, которую подозревают в домогательствах к 17-летнему ученику. По словам женщины, руководство образовательного учреждения пыталось представить её психически нездоровым человеком.
14 августа стало известно, что следственные органы начали проверку из-за скандала, который разразился после необычного предложения учительницы помочь ей зачать ребёнка.
Родители юноши обратились в полицию после того, как женщину заподозрили в нездоровом интересе к их сыну и преследовании его. Слухи о беременности от подростка появились, когда он ещё учился в девятом классе. После того как юноша перешёл в другую школу, чтобы избежать внимания учительницы, она начала активно общаться с ним в социальных сетях.
В июне учительница поздравила выпускника с окончанием школы и предложила ему стать донором для зачатия, но после его блокировки в соцсетях продолжила попытки связаться с ним.
Позже она написала юноше письмо, где призналась в неопытности в отношениях с мужчинами и призвала сдать биоматериал для донорства. Женщина объяснила своё желание иметь ребёнка от юноши отсутствием любви и страхом перед венерическими заболеваниями. Она заверила, что не причинит ему вреда и не будет претендовать на его чувства.
Фото: From Wikimedia Commons/ Jeff chenqinyi (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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