Переболел легко? Готовься к протезу: COVID запускает разрушение бедра
Коронавирусная инфекция оставляет последствия не только для дыхательной и сердечно-сосудистой систем. По данным российских исследователей, COVID-19 может провоцировать тяжёлое заболевание костей — остеонекроз головки бедренной кости (ОНГБ).
"COVID-19 приводит к развитию остеонекроза головки бедренной кости", — говорится в исследовании учёных Первого МГМУ имени И. М. Сеченова.
Эта патология нарушает кровоснабжение, из-за чего кость постепенно разрушается, теряется подвижность сустава, а в тяжёлых случаях требуется эндопротезирование.
Как изменилась статистика
До пандемии ОНГБ чаще связывали с тремя факторами:
- длительным приёмом стероидных препаратов;
- алкоголизмом;
- тяжёлыми травмами.
С 2020 года ситуация изменилась: увеличилось количество случаев остеонекроза у людей, которые переболели даже лёгкой формой COVID-19 и не принимали большие дозы гормонов.
Сравнение причин остеонекроза до и после пандемии
|Период
|Основные причины до COVID-19
|Дополнительные факторы после COVID-19
|До 2020 года
|Стероидные препараты, травмы, алкоголь
|Не фиксировались
|После 2020 года
|Всё перечисленное выше
|Перенесённый коронавирус
Советы шаг за шагом: как снизить риск
- После перенесённого COVID-19 проходите диспансерное наблюдение у терапевта или ортопеда.
- При болях в тазобедренном суставе сразу обращайтесь к врачу.
- Снижайте нагрузку на сустав: избегайте чрезмерных тренировок, тяжёлых нагрузок.
- Включайте в рацион продукты, богатые кальцием и витамином D.
- Поддерживайте активный образ жизни с умеренными физическими нагрузками.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: игнорировать боли и ограничение подвижности после COVID-19.
→ Последствие: разрушение сустава.
→ Альтернатива: своевременная диагностика и МРТ.
-
Ошибка: самостоятельно принимать обезболивающие длительное время.
→ Последствие: маскировка симптомов, поздняя диагностика.
→ Альтернатива: консультация врача и назначение терапии.
-
Ошибка: пренебрегать профилактикой (витамины, умеренная активность).
→ Последствие: ускоренное разрушение костей.
→ Альтернатива: сбалансированное питание и контроль здоровья.
А что если человек переболел легко?
Исследования показывают, что даже лёгкое течение коронавируса может запускать процессы, приводящие к остеонекрозу. Поэтому группа риска включает всех переболевших COVID-19, независимо от возраста, пола и тяжести болезни.
Плюсы и минусы эндопротезирования
|Плюсы
|Минусы
|Восстанавливает подвижность сустава
|Сложная и дорогостоящая операция
|Улучшает качество жизни
|Длительный период реабилитации
|Современные импланты долговечны
|Есть риск осложнений и повторных операций
FAQ
Что такое остеонекроз головки бедренной кости?
Это заболевание, при котором нарушается кровоснабжение костной ткани и она постепенно разрушается.
Можно ли предотвратить заболевание после COVID-19?
Риск снижается при регулярных обследованиях, правильном питании и контроле нагрузок.
Кому стоит быть особенно внимательным?
Всем переболевшим коронавирусом, независимо от возраста и состояния здоровья.
Мифы и правда
-
Миф: остеонекроз развивается только у пожилых людей.
Правда: заболевание может возникнуть и у молодых после COVID-19.
-
Миф: если сустав не болит, значит проблем нет.
Правда: болезнь часто протекает скрыто на ранних стадиях.
-
Миф: остеонекроз лечится только таблетками.
Правда: на поздних стадиях требуется хирургия.
Исторический контекст
- Первые упоминания о некрозе костей появились ещё в XIX веке.
- Долгое время главными факторами считались травмы и стероидные препараты.
- Пандемия COVID-19 добавила новый значимый фактор риска, что изменило картину заболеваемости.
Три интересных факта
- Остеонекроз чаще всего поражает именно бедренную кость, так как она испытывает максимальную нагрузку.
- Мужчины страдают этим заболеванием почти в 2 раза чаще, чем женщины.
- На ранних стадиях ОНГБ можно обнаружить только с помощью МРТ, рентген часто показывает изменения слишком поздно.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru