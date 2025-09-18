Переболел легко? Готовься к протезу: COVID запускает разрушение бедра

Коронавирусная инфекция оставляет последствия не только для дыхательной и сердечно-сосудистой систем. По данным российских исследователей, COVID-19 может провоцировать тяжёлое заболевание костей — остеонекроз головки бедренной кости (ОНГБ).

"COVID-19 приводит к развитию остеонекроза головки бедренной кости", — говорится в исследовании учёных Первого МГМУ имени И. М. Сеченова.

Эта патология нарушает кровоснабжение, из-за чего кость постепенно разрушается, теряется подвижность сустава, а в тяжёлых случаях требуется эндопротезирование.

Как изменилась статистика

До пандемии ОНГБ чаще связывали с тремя факторами:

длительным приёмом стероидных препаратов;

алкоголизмом;

тяжёлыми травмами.

С 2020 года ситуация изменилась: увеличилось количество случаев остеонекроза у людей, которые переболели даже лёгкой формой COVID-19 и не принимали большие дозы гормонов.

Сравнение причин остеонекроза до и после пандемии

Период Основные причины до COVID-19 Дополнительные факторы после COVID-19 До 2020 года Стероидные препараты, травмы, алкоголь Не фиксировались После 2020 года Всё перечисленное выше Перенесённый коронавирус

Советы шаг за шагом: как снизить риск

После перенесённого COVID-19 проходите диспансерное наблюдение у терапевта или ортопеда. При болях в тазобедренном суставе сразу обращайтесь к врачу. Снижайте нагрузку на сустав: избегайте чрезмерных тренировок, тяжёлых нагрузок. Включайте в рацион продукты, богатые кальцием и витамином D. Поддерживайте активный образ жизни с умеренными физическими нагрузками.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: игнорировать боли и ограничение подвижности после COVID-19.

→ Последствие: разрушение сустава.

→ Альтернатива: своевременная диагностика и МРТ.

Ошибка: самостоятельно принимать обезболивающие длительное время.

→ Последствие: маскировка симптомов, поздняя диагностика.

→ Альтернатива: консультация врача и назначение терапии.

Ошибка: пренебрегать профилактикой (витамины, умеренная активность).

→ Последствие: ускоренное разрушение костей.

→ Альтернатива: сбалансированное питание и контроль здоровья.

А что если человек переболел легко?

Исследования показывают, что даже лёгкое течение коронавируса может запускать процессы, приводящие к остеонекрозу. Поэтому группа риска включает всех переболевших COVID-19, независимо от возраста, пола и тяжести болезни.

Плюсы и минусы эндопротезирования

Плюсы Минусы Восстанавливает подвижность сустава Сложная и дорогостоящая операция Улучшает качество жизни Длительный период реабилитации Современные импланты долговечны Есть риск осложнений и повторных операций

FAQ

Что такое остеонекроз головки бедренной кости?

Это заболевание, при котором нарушается кровоснабжение костной ткани и она постепенно разрушается.

Можно ли предотвратить заболевание после COVID-19?

Риск снижается при регулярных обследованиях, правильном питании и контроле нагрузок.

Кому стоит быть особенно внимательным?

Всем переболевшим коронавирусом, независимо от возраста и состояния здоровья.

Мифы и правда

Миф: остеонекроз развивается только у пожилых людей.

Правда: заболевание может возникнуть и у молодых после COVID-19.

Миф: если сустав не болит, значит проблем нет.

Правда: болезнь часто протекает скрыто на ранних стадиях.

Миф: остеонекроз лечится только таблетками.

Правда: на поздних стадиях требуется хирургия.

Исторический контекст

Первые упоминания о некрозе костей появились ещё в XIX веке. Долгое время главными факторами считались травмы и стероидные препараты. Пандемия COVID-19 добавила новый значимый фактор риска, что изменило картину заболеваемости.

Три интересных факта