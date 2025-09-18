Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 6:55

Переболел легко? Готовься к протезу: COVID запускает разрушение бедра

Учёные Сеченовского университета: COVID-19 может вызывать остеонекроз бедренной кости

Коронавирусная инфекция оставляет последствия не только для дыхательной и сердечно-сосудистой систем. По данным российских исследователей, COVID-19 может провоцировать тяжёлое заболевание костей — остеонекроз головки бедренной кости (ОНГБ).

"COVID-19 приводит к развитию остеонекроза головки бедренной кости", — говорится в исследовании учёных Первого МГМУ имени И. М. Сеченова.

Эта патология нарушает кровоснабжение, из-за чего кость постепенно разрушается, теряется подвижность сустава, а в тяжёлых случаях требуется эндопротезирование.

Как изменилась статистика

До пандемии ОНГБ чаще связывали с тремя факторами:

  • длительным приёмом стероидных препаратов;
  • алкоголизмом;
  • тяжёлыми травмами.

С 2020 года ситуация изменилась: увеличилось количество случаев остеонекроза у людей, которые переболели даже лёгкой формой COVID-19 и не принимали большие дозы гормонов.

Сравнение причин остеонекроза до и после пандемии

Период Основные причины до COVID-19 Дополнительные факторы после COVID-19
До 2020 года Стероидные препараты, травмы, алкоголь Не фиксировались
После 2020 года Всё перечисленное выше Перенесённый коронавирус

Советы шаг за шагом: как снизить риск

  1. После перенесённого COVID-19 проходите диспансерное наблюдение у терапевта или ортопеда.
  2. При болях в тазобедренном суставе сразу обращайтесь к врачу.
  3. Снижайте нагрузку на сустав: избегайте чрезмерных тренировок, тяжёлых нагрузок.
  4. Включайте в рацион продукты, богатые кальцием и витамином D.
  5. Поддерживайте активный образ жизни с умеренными физическими нагрузками.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: игнорировать боли и ограничение подвижности после COVID-19.
    Последствие: разрушение сустава.
    Альтернатива: своевременная диагностика и МРТ.

  • Ошибка: самостоятельно принимать обезболивающие длительное время.
    Последствие: маскировка симптомов, поздняя диагностика.
    Альтернатива: консультация врача и назначение терапии.

  • Ошибка: пренебрегать профилактикой (витамины, умеренная активность).
    Последствие: ускоренное разрушение костей.
    Альтернатива: сбалансированное питание и контроль здоровья.

А что если человек переболел легко?

Исследования показывают, что даже лёгкое течение коронавируса может запускать процессы, приводящие к остеонекрозу. Поэтому группа риска включает всех переболевших COVID-19, независимо от возраста, пола и тяжести болезни.

Плюсы и минусы эндопротезирования

Плюсы Минусы
Восстанавливает подвижность сустава Сложная и дорогостоящая операция
Улучшает качество жизни Длительный период реабилитации
Современные импланты долговечны Есть риск осложнений и повторных операций

FAQ

Что такое остеонекроз головки бедренной кости?
Это заболевание, при котором нарушается кровоснабжение костной ткани и она постепенно разрушается.

Можно ли предотвратить заболевание после COVID-19?
Риск снижается при регулярных обследованиях, правильном питании и контроле нагрузок.

Кому стоит быть особенно внимательным?
Всем переболевшим коронавирусом, независимо от возраста и состояния здоровья.

Мифы и правда

  • Миф: остеонекроз развивается только у пожилых людей.
    Правда: заболевание может возникнуть и у молодых после COVID-19.

  • Миф: если сустав не болит, значит проблем нет.
    Правда: болезнь часто протекает скрыто на ранних стадиях.

  • Миф: остеонекроз лечится только таблетками.
    Правда: на поздних стадиях требуется хирургия.

Исторический контекст

  1. Первые упоминания о некрозе костей появились ещё в XIX веке.
  2. Долгое время главными факторами считались травмы и стероидные препараты.
  3. Пандемия COVID-19 добавила новый значимый фактор риска, что изменило картину заболеваемости.

Три интересных факта

  1. Остеонекроз чаще всего поражает именно бедренную кость, так как она испытывает максимальную нагрузку.
  2. Мужчины страдают этим заболеванием почти в 2 раза чаще, чем женщины.
  3. На ранних стадиях ОНГБ можно обнаружить только с помощью МРТ, рентген часто показывает изменения слишком поздно.

