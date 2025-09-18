Учёные придумали материал, способный заменить кондиционер: он отражает жару и экономит миллиарды киловатт
Лето всё чаще приносит экстремальную жару, и миллионы людей ищут способы справиться с высокой температурой. Кондиционер остаётся самым популярным решением, но он тянет за собой огромные счета за электричество и перегружает энергосистемы. Молодые учёные предложили альтернативу: они создали уникальную ткань, которая охлаждает человека и окружающую среду без затрат энергии.
"Нам нужно сократить выбросы углекислого газа и сделать наши города углеродно-отрицательными или углеродно-нейтральными, но в то же время люди ощущают на себе последствия высоких температур", — сказал По Чун Сюй.
Как работает новая ткань
Материал разработали в Чикагском университете. Он состоит из трёх слоёв и основан на принципе радиационного охлаждения. Каждый нагретый объект испускает инфракрасное излучение, и если ткань умеет отражать солнечный свет и выводить тепло в так называемое "небесное окно", она остаётся прохладной даже под солнцем.
Тесты показали, что новый материал холоднее спортивного охлаждающего текстиля на 4,1 °F и превосходит шёлк по этому параметру на 16 °F.
Слои, создающие прохладу
- Верхний рассеивает солнечный свет.
- Средний, из серебряных нанопроволок, отражает тепло от стен и асфальта.
- Внутренний шерстяной слой собирает тепло тела и выводит его наружу.
Такой дизайн позволяет отражать до 97 % солнечных лучей и активно сбрасывать лишнее тепло в атмосферу.
Сравнение материалов
|Материал
|Разница по температуре
|Устойчивость к нагреву
|Комфорт
|Шёлк
|Самый тёплый
|Слабо отражает
|Лёгкий, но душный
|Спортивный охлаждающий текстиль
|Холоднее шёлка на 12 °F
|Средняя защита
|Популярен в одежде
|Новая ткань
|Холоднее шёлка на 16 °F
|Отражает 97 % света
|Эластичная и дышащая
Советы шаг за шагом: где использовать
- В повседневной одежде: футболки, куртки, платья для жаркого климата.
- В транспорте: накидки для крыш и стёкол автомобилей.
- В зданиях: шторы и покрытия на окна.
- В логистике: контейнеры и упаковка для сохранения продуктов.
- В туризме и спорте: тенты и палатки.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Полагаться только на кондиционер.
Последствие: рост расходов и перегрузка электросетей.
Альтернатива: комбинировать охлаждающую ткань с вентиляцией и затенением.
-
Ошибка: Использовать синтетику без "дышащих" свойств.
Последствие: перегрев и потоотделение.
Альтернатива: выбирать материалы с инфракрасным охлаждением.
-
Ошибка: Ограничить применение только одеждой.
Последствие: эффект будет минимальным.
Альтернатива: масштабировать на архитектуру, транспорт и упаковку.
А что если…
Представим, что такие материалы войдут в массовый оборот. Города смогут уменьшить потребление энергии, люди сократят зависимость от кондиционеров, а продукты дольше сохранят свежесть без дополнительного охлаждения. Это не решит полностью проблему глобального потепления, но станет шагом к адаптации к новым климатическим условиям.
Плюсы и минусы
|Плюсы
|Минусы
|Снижает энергопотребление
|Пока высокая себестоимость
|Удобна в носке и уходе
|Требуется масштабное производство
|Отражает почти весь солнечный свет
|Не изучена долговечность
|Универсальность применения
|Ограниченные объёмы выпуска
FAQ
Как выбрать охлаждающую ткань для одежды?
Смотрите на показатели отражения солнечного света и паропроницаемости.
Сколько стоит новый материал?
Сейчас он дороже обычных тканей, но при масштабировании цена снизится.
Что лучше — кондиционер или охлаждающий текстиль?
Кондиционер охлаждает мгновенно, но ткань работает без энергии и подходит для постоянного использования.
Мифы и правда
-
Миф: ткань охлаждает за счёт химии.
Правда: принцип основан на физике инфракрасного излучения.
-
Миф: материал работает только в лаборатории.
Правда: его проверяли в Аризоне и Чикаго.
-
Миф: ткань теряет свойства после стирки.
Правда: многослойная структура остаётся стабильной.
Исторический контекст
- 1970-е — массовое распространение кондиционеров.
- 2000-е — появление спортивных охлаждающих тканей.
- 2020-е — разработка энергонезависимых материалов для города и быта.
Три интересных факта
- В 2021 году появился шёлк с наночастицами, охлаждавший кожу на 12,5 °C сильнее хлопка.
- В 2023 году были созданы носимые гаджеты, регулирующие тепло с помощью технологии киригами.
- Новый материал объединяет пассивное охлаждение и удобство в повседневной одежде — редкое сочетание.
