Учёные придумали материал, способный заменить кондиционер: он отражает жару и экономит миллиарды киловатт

Лето всё чаще приносит экстремальную жару, и миллионы людей ищут способы справиться с высокой температурой. Кондиционер остаётся самым популярным решением, но он тянет за собой огромные счета за электричество и перегружает энергосистемы. Молодые учёные предложили альтернативу: они создали уникальную ткань, которая охлаждает человека и окружающую среду без затрат энергии.

"Нам нужно сократить выбросы углекислого газа и сделать наши города углеродно-отрицательными или углеродно-нейтральными, но в то же время люди ощущают на себе последствия высоких температур", — сказал По Чун Сюй.

Как работает новая ткань

Материал разработали в Чикагском университете. Он состоит из трёх слоёв и основан на принципе радиационного охлаждения. Каждый нагретый объект испускает инфракрасное излучение, и если ткань умеет отражать солнечный свет и выводить тепло в так называемое "небесное окно", она остаётся прохладной даже под солнцем.

Тесты показали, что новый материал холоднее спортивного охлаждающего текстиля на 4,1 °F и превосходит шёлк по этому параметру на 16 °F.

Слои, создающие прохладу

Верхний рассеивает солнечный свет.

Средний, из серебряных нанопроволок, отражает тепло от стен и асфальта.

Внутренний шерстяной слой собирает тепло тела и выводит его наружу.

Такой дизайн позволяет отражать до 97 % солнечных лучей и активно сбрасывать лишнее тепло в атмосферу.

Сравнение материалов

Материал Разница по температуре Устойчивость к нагреву Комфорт Шёлк Самый тёплый Слабо отражает Лёгкий, но душный Спортивный охлаждающий текстиль Холоднее шёлка на 12 °F Средняя защита Популярен в одежде Новая ткань Холоднее шёлка на 16 °F Отражает 97 % света Эластичная и дышащая

Советы шаг за шагом: где использовать

В повседневной одежде: футболки, куртки, платья для жаркого климата. В транспорте: накидки для крыш и стёкол автомобилей. В зданиях: шторы и покрытия на окна. В логистике: контейнеры и упаковка для сохранения продуктов. В туризме и спорте: тенты и палатки.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка : Полагаться только на кондиционер.

Последствие : рост расходов и перегрузка электросетей.

Альтернатива : комбинировать охлаждающую ткань с вентиляцией и затенением.

Ошибка : Использовать синтетику без "дышащих" свойств.

Последствие : перегрев и потоотделение.

Альтернатива : выбирать материалы с инфракрасным охлаждением.

Ошибка: Ограничить применение только одеждой.

Последствие: эффект будет минимальным.

Альтернатива: масштабировать на архитектуру, транспорт и упаковку.

А что если…

Представим, что такие материалы войдут в массовый оборот. Города смогут уменьшить потребление энергии, люди сократят зависимость от кондиционеров, а продукты дольше сохранят свежесть без дополнительного охлаждения. Это не решит полностью проблему глобального потепления, но станет шагом к адаптации к новым климатическим условиям.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Снижает энергопотребление Пока высокая себестоимость Удобна в носке и уходе Требуется масштабное производство Отражает почти весь солнечный свет Не изучена долговечность Универсальность применения Ограниченные объёмы выпуска

FAQ

Как выбрать охлаждающую ткань для одежды?

Смотрите на показатели отражения солнечного света и паропроницаемости.

Сколько стоит новый материал?

Сейчас он дороже обычных тканей, но при масштабировании цена снизится.

Что лучше — кондиционер или охлаждающий текстиль?

Кондиционер охлаждает мгновенно, но ткань работает без энергии и подходит для постоянного использования.

Мифы и правда

Миф : ткань охлаждает за счёт химии.

Правда : принцип основан на физике инфракрасного излучения.

Миф : материал работает только в лаборатории.

Правда : его проверяли в Аризоне и Чикаго.

Миф: ткань теряет свойства после стирки.

Правда: многослойная структура остаётся стабильной.

Исторический контекст

1970-е — массовое распространение кондиционеров.

2000-е — появление спортивных охлаждающих тканей.

2020-е — разработка энергонезависимых материалов для города и быта.

Три интересных факта