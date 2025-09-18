Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Полимерная повязка на мыши
Полимерная повязка на мыши
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 9:13

Учёные придумали материал, способный заменить кондиционер: он отражает жару и экономит миллиарды киловатт

Учёные разработали многослойную ткань для одежды и зданий, работающую по принципу радиационного охлаждения

Лето всё чаще приносит экстремальную жару, и миллионы людей ищут способы справиться с высокой температурой. Кондиционер остаётся самым популярным решением, но он тянет за собой огромные счета за электричество и перегружает энергосистемы. Молодые учёные предложили альтернативу: они создали уникальную ткань, которая охлаждает человека и окружающую среду без затрат энергии.

"Нам нужно сократить выбросы углекислого газа и сделать наши города углеродно-отрицательными или углеродно-нейтральными, но в то же время люди ощущают на себе последствия высоких температур", — сказал По Чун Сюй.

Как работает новая ткань

Материал разработали в Чикагском университете. Он состоит из трёх слоёв и основан на принципе радиационного охлаждения. Каждый нагретый объект испускает инфракрасное излучение, и если ткань умеет отражать солнечный свет и выводить тепло в так называемое "небесное окно", она остаётся прохладной даже под солнцем.

Тесты показали, что новый материал холоднее спортивного охлаждающего текстиля на 4,1 °F и превосходит шёлк по этому параметру на 16 °F.

Слои, создающие прохладу

  • Верхний рассеивает солнечный свет.
  • Средний, из серебряных нанопроволок, отражает тепло от стен и асфальта.
  • Внутренний шерстяной слой собирает тепло тела и выводит его наружу.

Такой дизайн позволяет отражать до 97 % солнечных лучей и активно сбрасывать лишнее тепло в атмосферу.

Сравнение материалов

Материал Разница по температуре Устойчивость к нагреву Комфорт
Шёлк Самый тёплый Слабо отражает Лёгкий, но душный
Спортивный охлаждающий текстиль Холоднее шёлка на 12 °F Средняя защита Популярен в одежде
Новая ткань Холоднее шёлка на 16 °F Отражает 97 % света Эластичная и дышащая

Советы шаг за шагом: где использовать

  1. В повседневной одежде: футболки, куртки, платья для жаркого климата.
  2. В транспорте: накидки для крыш и стёкол автомобилей.
  3. В зданиях: шторы и покрытия на окна.
  4. В логистике: контейнеры и упаковка для сохранения продуктов.
  5. В туризме и спорте: тенты и палатки.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Полагаться только на кондиционер.
    Последствие: рост расходов и перегрузка электросетей.
    Альтернатива: комбинировать охлаждающую ткань с вентиляцией и затенением.

  • Ошибка: Использовать синтетику без "дышащих" свойств.
    Последствие: перегрев и потоотделение.
    Альтернатива: выбирать материалы с инфракрасным охлаждением.

  • Ошибка: Ограничить применение только одеждой.
    Последствие: эффект будет минимальным.
    Альтернатива: масштабировать на архитектуру, транспорт и упаковку.

А что если…

Представим, что такие материалы войдут в массовый оборот. Города смогут уменьшить потребление энергии, люди сократят зависимость от кондиционеров, а продукты дольше сохранят свежесть без дополнительного охлаждения. Это не решит полностью проблему глобального потепления, но станет шагом к адаптации к новым климатическим условиям.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Снижает энергопотребление Пока высокая себестоимость
Удобна в носке и уходе Требуется масштабное производство
Отражает почти весь солнечный свет Не изучена долговечность
Универсальность применения Ограниченные объёмы выпуска

FAQ

Как выбрать охлаждающую ткань для одежды?
Смотрите на показатели отражения солнечного света и паропроницаемости.

Сколько стоит новый материал?
Сейчас он дороже обычных тканей, но при масштабировании цена снизится.

Что лучше — кондиционер или охлаждающий текстиль?
Кондиционер охлаждает мгновенно, но ткань работает без энергии и подходит для постоянного использования.

Мифы и правда

  • Миф: ткань охлаждает за счёт химии.
    Правда: принцип основан на физике инфракрасного излучения.

  • Миф: материал работает только в лаборатории.
    Правда: его проверяли в Аризоне и Чикаго.

  • Миф: ткань теряет свойства после стирки.
    Правда: многослойная структура остаётся стабильной.

Исторический контекст

  • 1970-е — массовое распространение кондиционеров.
  • 2000-е — появление спортивных охлаждающих тканей.
  • 2020-е — разработка энергонезависимых материалов для города и быта.

Три интересных факта

  1. В 2021 году появился шёлк с наночастицами, охлаждавший кожу на 12,5 °C сильнее хлопка.
  2. В 2023 году были созданы носимые гаджеты, регулирующие тепло с помощью технологии киригами.
  3. Новый материал объединяет пассивное охлаждение и удобство в повседневной одежде — редкое сочетание.

