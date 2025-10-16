Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 6:07

Учёные поставили дрожжи в ад — и те выжили: что это говорит о жизни на Марсе

Исследование показало, что дрожжи способны переносить экстремальные условия Марса — Пурушарт Раджьягуру

Вопрос о том, могла ли жизнь существовать на Марсе, остаётся одной из самых интригующих загадок современной науки. Красная планета давно манит исследователей — но её условия крайне суровы. Любому организму, способному выжить там, пришлось бы противостоять целому спектру экстремальных факторов: сильной радиации, окислительным веществам в почве и ударным волнам от падений метеоритов.

Недавнее исследование, опубликованное в PNAS Nexus, предлагает новое понимание того, как живые клетки могут реагировать на такие вызовы. Учёные из Индийского института наук в Бангалоре под руководством Пурушарта И. Раджьягуру совместно с коллегами из Физической исследовательской лаборатории в Ахмадабаде смоделировали марсианские условия и проверили, как на них реагируют дрожжи Saccharomyces cerevisiae.

"Наши результаты показывают, что даже простые эукариотические клетки способны выдерживать экстремальные воздействия, аналогичные марсианским, за счёт особых внутриклеточных структур — РНП-конденсатов", — отметил Пурушарт И. Раджьягуру.

Почему исследователи выбрали дрожжи

Saccharomyces cerevisiae - один из самых изученных организмов на Земле. Эти дрожжи активно используются не только в биотехнологиях, но и в космических экспериментах: они устойчивы к стрессу и легко адаптируются.

Когда клетки сталкиваются с неблагоприятными условиями — будь то холод, радиация или токсичные соединения, — они формируют особые структуры из белков и РНК, называемые рибонуклеопротеиновыми конденсатами (РНП). Эти образования действуют как защитные капсулы: временно "сохраняют" мРНК, предотвращая её разрушение, и помогают клетке восстановиться после стресса.

После нормализации условий такие конденсаты распадаются, позволяя клетке вернуться к обычному режиму работы.

Моделирование марсианских условий

Учёные создали лабораторную модель, имитирующую ключевые особенности марсианской среды:

  • ударные волны от метеоритов, достигающие скорости 5,6 Маха (более пяти скоростей звука);

  • перхлораты натрия (NaClO₂) - соли, которые присутствуют в марсианской пыли и обладают сильными окислительными свойствами.

Эти факторы считаются основными препятствиями для жизни на Марсе, поскольку они дестабилизируют водородные связи, разрушают клеточные мембраны и делают воду химически нестабильной.

Что показал эксперимент

Клетки дрожжей, подвергшиеся действию ударных волн и перхлоратов, не погибли, а лишь замедлили рост, перейдя в "режим выживания". При этом они активно формировали РНП-конденсаты - внутренние структуры, помогающие защитить РНК.

Условия эксперимента Поведение дрожжей Результат
Только ударная волна (5,6 Маха) Рост замедлен Клетки выжили
Только перхлорат NaClO₂ (100 ммоль) Рост замедлен Клетки выжили
Комбинированный стресс (волна + перхлорат) Формирование РНП-конденсатов Клетки адаптировались

Особенно интересен тот факт, что мутантные штаммы, лишённые способности образовывать РНП-конденсаты, погибли. Это доказывает, что именно эти структуры играют ключевую роль в выживании при экстремальном воздействии.

"РНП-конденсаты выполняют защитную функцию, стабилизируя молекулы РНК и предотвращая их деградацию при шоке", — пояснил один из участников исследования.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать, что жизнь не может существовать вне Земли из-за экстремальных условий.
    Последствие: недооценка адаптивных возможностей клеток.
    Альтернатива: рассматривать устойчивые микроорганизмы как потенциальные модели для внеземной биологии.

  • Ошибка: фокусироваться только на радиации как основном барьере.
    Последствие: неполное понимание влияния химического и механического стресса.
    Альтернатива: изучение сочетанного воздействия нескольких стресс-факторов, как в данном эксперименте.

  • Ошибка: использовать только бактерии как модель жизни на Марсе.
    Последствие: упускаются особенности клеточной регуляции у эукариот.
    Альтернатива: применять дрожжи и другие простые эукариоты для комплексных исследований.

А что если…

…подобные механизмы есть у других организмов?
Возможно, на древнем Марсе существовали микробные формы жизни, использующие схожие стратегии выживания — формирование внутриклеточных конденсатов для защиты РНК.

…дрожжи смогут выжить в реальной марсианской среде?
Пока это лишь лабораторное моделирование, но результаты позволяют предположить, что жизнь может существовать хотя бы временно в защищённых зонах — например, под поверхностью планеты.

…человек сможет использовать эти знания?
Да — понимание механизмов устойчивости клеток поможет разработать новые биотехнологии защиты тканей и лекарств от радиации при будущих космических миссиях.

Плюсы и минусы исследования

Плюсы Минусы
Уникальное моделирование марсианских условий Эксперимент ограничен лабораторными параметрами
Подтверждена роль РНП-конденсатов в защите клеток Не отражает долгосрочного воздействия радиации
Использованы живые модели, ранее изученные в космосе Не исключено, что поведение дрожжей отличается от микроорганизмов Марса
Результаты применимы в астро- и биотехнологии Требуются повторные тесты в условиях пониженного давления

Мифы и правда

  • Миф: на Марсе нет и никогда не было жизни.
    Правда: исследования показывают, что некоторые микроорганизмы могут выживать при марсианоподобных условиях.

  • Миф: перхлораты полностью уничтожают органику.
    Правда: при низких концентрациях и коротком воздействии жизнь может сохраняться.

  • Миф: дрожжи — слишком простые для серьёзных научных моделей.
    Правда: именно их простота и предсказуемость делают их идеальными для экспериментов по астробиологии.

FAQ

Почему учёные используют именно дрожжи, а не бактерии?
Потому что дрожжи — эукариоты, их клеточная структура ближе к животным, а значит, результаты могут быть экстраполированы на более сложные формы жизни.

Что такое перхлораты?
Это соли, содержащие хлор и кислород. Они сильно окисляют вещества, разрушая органические молекулы — одна из причин враждебности марсианской почвы.

Что означает показатель 5,6 Маха?
Это скорость ударной волны, превышающая скорость звука в 5,6 раза — примерно 1,9 километра в секунду.

Можно ли считать дрожжи выжившими на Марсе?
Нет, они выжили в смоделированных условиях, но без атмосферы и воды на планете их существование крайне маловероятно.

Исторический контекст

Эксперименты по моделированию марсианской среды проводятся с 1960-х годов. Первые опыты на дрожжах и бактериях показали, что многие микроорганизмы способны выдерживать короткое воздействие радиации и вакуума.

Современные исследования, как у Раджьягуру и его коллег, делают акцент на внутриклеточных механизмах защиты, а не просто на внешней выживаемости. Это открывает новые направления в астробиологии, биоинженерии и разработке устойчивых биоматериалов для космоса.

"Мы видим, что жизнь гораздо пластичнее, чем считалось. Она способна адаптироваться к стрессу на уровне молекулярных структур", — отметил Пурушарт И. Раджьягуру.

Три интересных факта

  1. Антоцианы, защищающие растения от ультрафиолета, действуют похожим образом на РНП-конденсаты — создавая "внутренний щит" для клеток.

  2. Некоторые земные микроорганизмы, найденные в антарктических льдах, также формируют конденсаты РНП при замерзании.

  3. Индийские исследователи планируют повторить эксперимент на борту орбитальной станции, чтобы проверить устойчивость дрожжей в условиях микрогравитации.

