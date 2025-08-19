Неожиданная находка в речной гальке: артефакты, перевернувшие историю миграции человечества

Команда ученых из Университета Гриффита (Австралия) сделала важное открытие, обнаружив первые следы пребывания человека на острове Сулавеси в Индонезии. Находки свидетельствуют о присутствии древних гоминидов на острове гораздо раньше, чем считалось ранее.

Ученые раскопали семь каменных артефактов на стоянке времен раннего плейстоцена, расположенной в Калио. В настоящее время на этом месте находится кукурузное поле, что затрудняет проведение раскопок.

Орудия труда, найденные на стоянке, представляли собой небольшие фрагменты камней с острыми краями. Они были изготовлены из крупной гальки, вероятно, добытой в русле близлежащей реки.

Установить точный возраст каменных изделий напрямую невозможно, но ученые применили палеомагнитное датирование песчаника, из которого были извлечены артефакты, а также датирование найденной там же окаменелости свиньи. Полученные данные позволили оценить возраст артефактов в 1,04 — 1,48 миллионов лет.

Предыдущие находки: хронология заселения Индонезии

Ранее в Индонезии уже находили орудия труда человека. Самые ранние находки были сделаны на острове Флорес, где были обнаружены артефакты возрастом 1,02 миллиона лет. На Сулавеси также были найдены свидетельства присутствия человека, датированные возрастом 194 тысячи лет.

Эти находки позволяют лучше понять пути миграции ныне вымерших видов человека через так называемую линию Уоллеса. Это переходная зона, отделяющая азиатскую фауну от австралийской.

На острове Лусон на Филиппинах были найдены свидетельства присутствия гоминидов возрастом 700 тысяч лет. Это подтверждает гипотезу о раннем заселении человеком Юго-Восточной Азии.

Поскольку останков самих людей найдено не было, осталось неизвестным, кто именно изготовил артефакты на Сулавеси. Это вопрос, который требует дальнейших исследований.

Homo erectus: возможный изготовитель орудий

Предположительно, артефакты могли быть изготовлены Homo erectus (Человек прямоходящий). Считается, что этот вид человека был способен преодолевать морские пространства и добраться до острова из материковой части Юго-Восточной Азии.

Обнаружение артефактов на Сулавеси показывает, что древние гоминиды осваивали новые территории, преодолевая морские пространства. Это свидетельствует об их способности к адаптации и инновациям.

Открытие новых артефактов позволяет лучше понять эволюцию человека и процессы, которые способствовали расселению древних людей по всему миру.

Обнаружение древнейших следов человека на Сулавеси имеет большое значение для археологии и антропологии. Оно расширяет наши знания об истории человечества и его ранних этапах развития.

Обнаружение древнейших следов пребывания человека на Сулавеси — это важное открытие, которое расширяет наши знания о ранних этапах развития человечества. Дальнейшие исследования помогут раскрыть больше информации о том, кто создал эти артефакты и как они попали на этот остров.