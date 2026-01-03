Ученые на шаг ближе к победе: вакцина от меланомы продемонстрировала ошеломляющие результаты

В России продолжаются успешные испытания вакцины от меланомы, и научный руководитель НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург сообщил, что эффективность препарата превышает 90%. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

Эффективность вакцины от меланомы

Согласно словам Гинцбурга, на данный момент проведены доклинические исследования вакцины на животных, и результаты показали впечатляющую эффективность. В частности, эффективность по исчезновению основной опухоли приближается к 100%, а по метастазам — составляет около 90%.

"Сейчас доклинические исследования на животных проведены, высокая эффективность, фактически, эффективность приближалась к более 90%. Если по исчезновению основного тела опухоли, то можно сказать 100%, по метастазам — порядка 90%", — сказал Александр Гинцбург.

Перспективы для людей

Гинцбург также отметил, что первые пациенты получат вакцину уже в начале 2026 года. Это открывает перспективы для использования вакцины в клинической практике и борьбе с одним из самых опасных видов рака кожи.

Если клинические испытания окажутся столь же успешными, это может стать значительным шагом в лечении меланомы, который может спасти множество жизней.