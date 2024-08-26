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В российских школах и колледжах пройдут уделят внимание безопасности
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  • Опубликована сегодня в 17:20

27 августа в российских школах и колледжах пройдут однодневные тренировочные сборы

В российских школах и колледжах пройдут уделят внимание безопасности

Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в ходе совещания президента РФ с правительством.

Впервые единые учения в российских учебных заведениях были проведены в августе 2023 года. В ходе учений административный персонал и педагоги под руководством представителей профильных ведомств отрабатывали различные внештатные ситуации, были отработаны действия учителей и охраны при террористической угрозе. Также была проверена работоспособность систем оповещения, пишет "Российская газета".

Фото: commons. wikimedia.org/Academic (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

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