27 августа в российских школах и колледжах пройдут однодневные тренировочные сборы

Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в ходе совещания президента РФ с правительством.
Впервые единые учения в российских учебных заведениях были проведены в августе 2023 года. В ходе учений административный персонал и педагоги под руководством представителей профильных ведомств отрабатывали различные внештатные ситуации, были отработаны действия учителей и охраны при террористической угрозе. Также была проверена работоспособность систем оповещения, пишет "Российская газета".
Фото: commons. wikimedia.org/Academic (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
Женщина из Саратова сравнила полет украинского дрона с жужжанием мопеда
Жительница Саратова, которая живёт рядом с 40-этажным жилым комплексом, рассказала РИА Новости, что утром она услышала два взрыва, которые сопровождались звуком, похожим на жужжание мопеда.
Депутат АдГ Шмидт: Дурова задержали в рамках борьбы с оппозицией
Настоящая причина задержания основателя соцсети Telegram Павла Дурова в Париже заключается в борьбе с оппозицией. Такое заявление в беседе с РИА Новости сделал депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Штеффен Котре.
Двое туристов из Швейцарии из любопытства взломали кабину машиниста в метро
Издание "Фонтанка" сообщает, что двое швейцарцев проникли в кабину машиниста метро Санкт-Петербурга из любопытства. Это произошло вечером на станции "Рыбацкое" Невско-Василеостровской линии.
Возбуждено уголовное дело по факту организации казино внутри тюрьмы ИК-14
В Ростовской области было выявлено незаконное проведение азартных игр на территории колонии ИК-14. По данному факту возбуждено уголовное дело в отношении одного из заключенных, который выступал организатором казино.