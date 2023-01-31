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  • Опубликована сегодня в 9:36

Военно-морские учения в Индийском океане вызывают опасения США

Военно-морские учения России, Китая и ЮАР, которые пройдут в конце февраля, вызывают опасения у США, так как они боятся потерять контроль в Индийском океане. Об этом рассказал руководитель китайского исследовательского центра Су Хао.

По его словам, Россия, Китай и ЮАР — мировые державы с глобальным влиянием, поэтому их сотрудничество может отражаться в самых разных аспектах и географических точках.

"Китай, например, рассматривает Индийский океан с точки зрения реализации проекта "Один пояс, один путь". Думаю, будучи стратегическими партнерами, мы можем осуществить такого рода сотрудничество", — отметил Су Хао.

Одновременно с этим США не желают видеть такого рода инициативы, поэтому считают угрозой любое тесное сотрудничество Китая с другими странами.

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