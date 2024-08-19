Согласно новым данным один из известных мегалитов был доставлен из Шотландии, а не из Уэльса

Происхождение Стоунхенджа, одного из самых известных доисторических памятников, получило новый неожиданный поворот. До недавнего времени ученые полагали, что все мегалиты, составляющие этот комплекс, были доставлены из Уэльса. Однако свежие исследования указывают на то, что как минимум один из этих камней мог быть привезён из Шотландии. Это открытие может привести к пересмотру многих аспектов неолитической истории Великобритании, включая взаимодействие между разными группами населения того времени.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature, центральный камень Стоунхенджа, который известен как «Алтарный камень», был доставлен из северо-восточной Шотландии. Это заключение было сделано на основе анализа зерен породы, найденных внутри камня, которые показали уникальные геохимические характеристики, соответствующие северо-восточному региону Шотландии.

До сих пор считалось, что все мегалиты Стоунхенджа были добыты на холмах Пресели в юго-западной части Уэльса. Эта теория основывалась на предыдущих геологических и археологических исследованиях, которые показали сходство между камнями Стоунхенджа и породами холмов Пресели. Однако новое исследование ставит под сомнение эти выводы и предполагает, что хотя бы один из камней имеет гораздо более северное происхождение.

Алтарный камень давно вызывал подозрения своей неместной природой, и новое исследование подтвердило его шотландское происхождение. Это открытие значительно расширяет наше понимание неолитической эпохи в Британии, указывая на то, что древние люди имели куда более обширные торговые и коммуникационные сети, чем предполагалось ранее. Кроме того, оно может свидетельствовать о миграциях или контактах между различными регионами Британии.

Учёные использовали передовые геохимические методы, чтобы сравнить образцы камня из Стоунхенджа с образцами из различных регионов Великобритании. Детальное исследование минералов, найденных в алтарном камне, позволило получить важные данные. Изучение химического состава минералов, таких как циркон, апатит и рутил, дало возможность создать уникальный геохимический отпечаток, который позволил проследить происхождение камня до Оркадской котловины - региона, находящегося более чем в 750 километрах от Стоунхенджа, на северо-востоке Шотландии.

Для анализа использовались сложные изотопные методы, которые позволили сравнить возраст минералов в камне с возрастом аналогичных пород, найденных в Шотландии. Учёные применяли такие передовые технологии, как масс-спектрометрия с индуктивно связанной плазмой с лазерной абляцией (LA-ICP-MS) и сканирующая электронная микроскопия. Эти методы позволили получить изображения высокого разрешения и измерить изотопный состав минералов с высокой точностью.

Значительное расстояние между Стоунхенджем и Оркадской котловиной вызывает вопросы о методах транспортировки, которые использовали неолитические строители для перемещения этих огромных камней. Наиболее вероятным объяснением считается морской транспорт, хотя некоторые эксперты, например, археолог и писатель Майк Питтс, считают, что сухопутный транспорт также мог быть возможным.

Научное сообщество восприняло это открытие с большим интересом, хотя некоторые исследователи призывают к осторожности и необходимости проведения дополнительных исследований. Однако Роб Иксер отметил, что это открытие играет важную роль для будущих археологических исследований в этом регионе. Профессор географии и наук о Земле в Университете Аберистуита, Ник Пирс, подчеркнул, что методы, использованные в исследовании, обладают высокой точностью и труднооспоримы.

Безусловно, это открытие демонстрирует изобретательность и технические способности неолитических народов, которые сумели совершить столь грандиозные транспортные подвиги. Доставка камней весом в несколько тонн на такие большие расстояния несомненно требовала сложных инженерных решений и высокого уровня организации. Теперь исследователи намерены изучить другие мегалиты и доисторические места, чтобы выяснить, существуют ли аналогичные связи с другими удалёнными регионами. Следующим этапом станет определение точного местоположения добычи алтарного камня в Шотландии, что потребует проведения дальнейших исследований.

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