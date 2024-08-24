Византийские бусы, древнерусские орнаменты и другие артефакты были найдены на правом берегу Оки

Ученые, изучая могильники муромы на правобережье Оки, обнаружили византийские бусы, древнерусские орнаменты и другие артефакты, которые свидетельствуют о тесных культурных связях между муромами и славянами в X-XI веках. Об этом сообщила пресс-служба Института археологии РАН.

"Найденные в погребениях предметы импорта: бусы, шиферные пряслица, монеты, а также сосуды новых для этой культуры форм, говорят о том, что в X-XI веках на правобережье Оки протекали процессы, схожие с теми, что фиксируются на левом берегу. Ока была транснациональной магистралью и широкой контактной зоной, она способствовала изменениям в муромском обществе, которые отражались в трансформации традиционной материальной культуры", - пояснила руководитель Волжской экспедиции ИА РАН Ольга Зеленцова, чьи слова приводит пресс-служба института.

Ученые пришли к такому выводу в ходе изучения нескольких захоронений муромской знати, которые были обнаружены осенью 2022 года специалистами Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника после поступления сообщений местных жителей о грабительских раскопках на правом берегу Оки. Ученые выехали на место нелегальных раскопок и обнаружили на их территории муромские могильники, относящиеся к первой четверти X века.

Первые раскопки были проведены на территории этого захоронения в 2023 году, в результате чего исследователи обнаружили множество артефактов, в том числе фрагменты оружия, золотых украшений, монет и других артефактов культурного происхождения. В 2024 году ученые продолжили раскопки и изучили еще 17 погребений, часть из которых ранее была разграблена "черными археологами".

В этих захоронениях исследователи обнаружили схожий набор артефактов, а также несколько новых и крайне интересных находок, в том числе ожерелье из красных и синих бус византийского происхождения, а также шиферные пряслица, аналоги которых изготавливались в Киевской Руси, и европейские монеты-денарии, отчеканенные в Священной Римской империи во второй трети XI века. В дополнение к этому, ученые обнаружили в одной из могил крайне необычный муромский глиняный сосуд, покрытый типично славянским орнаментом, а также сосуд древнерусской формы.

Эти находки, как отмечают археологи, являются свидетельством наличия прямых контактов между древнерусским населением и муромой, а также указывают на активное участие населения прибрежных регионов Оки в международной торговле той эпохи. Этот культурный и материальный обмен, по всей видимости, оказал большое влияние на повседневную жизнь, быт и культуру муромы и других племен, живших на территории современной Нижегородской области, подытожили ученые.

Фото: Wikimedia Commons/Own work, А.Савин