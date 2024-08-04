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Новые исследования опровергают полезность умеренного употребления алкоголя
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Ученые опровергают пользу алкоголя

Новые исследования опровергают полезность умеренного употребления алкоголя

Долгое время бытовало мнение, что умеренное употребление алкоголя, например, бокал вина за ужином или кружка пива в компании, может быть даже полезным для здоровья. Многочисленные исследования указывали на потенциальные преимущества: увеличение продолжительности жизни, снижение риска сердечных заболеваний.

Однако последние научные изыскания ставят под сомнение эти выводы, рисуя гораздо менее радужную картину.

Канадские ученые из Университета Виктории провели масштабный мета-анализ 107 исследований, посвященных связи между употреблением алкоголя и продолжительностью жизни. Результаты, опубликованные в журнале Journal of Studies on Alcohol and Drugs, указывают на серьезные методологические недостатки в предыдущих работах.

Ведущий автор исследования, Тим Стоквелл, отмечает, что в прошлых исследованиях сравнивались умеренно пьющие люди с теми, кто отказался от алкоголя из-за проблем со здоровьем. Такое сравнение изначально искажало результаты, искусственно завышая показатели здоровья и продолжительности жизни в группе умеренно пьющих.

Стоквелл предполагает, что эти исследования могли быть частью стратегии алкогольной индустрии, направленной на продвижение идеи о пользе умеренного потребления. Эта идея, по его мнению, повлияла на формирование национальных рекомендаций и тормозит принятие эффективных мер в области общественного здравоохранения.

В некоторых исследованиях наблюдалась J-образная кривая, демонстрирующая снижение уровня смертности среди тех, кто употреблял алкоголь в небольших количествах. Однако более глубокий анализ показал, что этот эффект наблюдался преимущественно в исследованиях с методологическими недостатками, где группа умеренно пьющих сравнивалась с людьми, имеющими проблемы со здоровьем. В более строгих исследованиях, с участием молодых и здоровых добровольцев, преимуществ умеренного потребления алкоголя не обнаружилось.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) однозначно заявляет, что любое употребление алкоголя, независимо от его количества, связано с риском для здоровья. ВОЗ подчеркивает, что не существует безопасного порога потребления алкоголя, и потенциальные польза для сердечно-сосудистой системы не перевешивает риск развития онкологических заболеваний.

По данным исследования 2018 года, алкоголь стал причиной 2,8 миллионов смертей и является ведущим фактором риска преждевременной смерти и инвалидности среди людей 15-49 лет. У людей старше 50 лет алкоголь стал причиной 27% случаев рака у женщин и 19% у мужчин. Исследование, проведенное в Китае с участием более полумиллиона мужчин, подтвердило связь между употреблением алкоголя и более чем 60 заболеваниями, включая цирроз, инсульты, рак желудочно-кишечного тракта, подагру, катаракту и язву желудка.

Таким образом, научные данные все явственнее свидетельствуют о том, что миф о пользе умеренного употребления алкоголя развенчан. Любое количество алкоголя представляет риск для здоровья, и отказ от него является наилучшей стратегией для сохранения здоровья и продления жизни.

Фото: commons. wikimedia.org/Stefan Giesbert (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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