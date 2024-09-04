Экологический ущерб после военных действий станет объектом международного исследования

Эксперты из прифронтовых регионов России, а также представители Гвинеи и Сирии договорились о создании научного совета, который разработает первую в мире унифицированную методологию для оценки экологического ущерба, вызванного военными действиями. Это решение было принято в ходе III Международной научно-практической конференции "Изучение водных и наземных экосистем: история и современность", прошедшей в Севастополе, как передает корреспондент ТАСС.

Главной задачей нового совета станет создание методологической базы для исследования экологических последствий военных конфликтов, что позволит проводить комплексную оценку воздействия на экосистемы. Директор ФИЦ "Институт биологии южных морей имени А. О. Ковалевского" РАН Роман Горбунов отметил важность разработки такой методологии, подчеркнув, что она позволит объективно оценить влияние боевых действий на природную среду.

Идея создания научного совета возникла после серии докладов, в которых было отмечено отсутствие единого подхода к оценке экологических последствий военных конфликтов. Например, декан факультета технической инженерии Университета Алеппо, доктор Нахед Фархуд, рассказала о серьезных экологических проблемах в Сирии, таких как нефтяное загрязнение, распространение патогенных микроорганизмов и ухудшение качества питьевой воды. Однако в Сирии до сих пор не разработана методика для комплексной оценки этих последствий. Представители Центра морских и прибрежных исследований из Гвинеи также подтвердили актуальность этой темы для африканского континента, где локальные конфликты наносят значительный ущерб экосистемам.

В то же время, участники конференции поделились и своими достижениями в области оценки экологических последствий военных действий. Например, доцент Донецкого государственного университета Андрей Сафонов сообщил о выявлении нового маркера для отслеживания ботанико-экологических процессов в зоне боевых действий, который проявляется в повышении уровня цинка в определенных растениях-индикаторах.

После завершения круглого стола Роман Горбунов пояснил журналистам, что было принято решение объединить усилия в рамках научного совета. На первом этапе в его состав войдут представители трех стран: России, Гвинеи и Сирии. По словам Горбунова, необходимость разработки единой международной методологии продиктована потребностью объективной оценки ущерба для различных элементов экосистемы, включая моря, пресные водоемы, почвы и растительный покров.

Горбунов также подчеркнул, что проблема экологического ущерба от военных действий является крайне серьезной, поскольку приводит к деградации ландшафтов и загрязнению окружающей среды. Он отметил, что разработка единой методологии важна не только для России, но и для всего мира, особенно для стран, где продолжаются затяжные конфликты, такие как Сирия. Более того, он выразил надежду, что понимание реальных последствий локальных конфликтов может предотвратить возникновение новых военных столкновений, подобно тому, как осознание ядерной угрозы помогло избежать глобальной катастрофы.

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