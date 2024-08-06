Учёные нашли необычных микроорганизмов в озере Глубокое на краю Антарктиды, что вызвало обеспокоенность у исследователей

Древние антарктические микроорганизмы археи, выживающие в экстремальных условиях, были найдены в водах озера Глубокое. Существуя в суровых условиях — могут проявлять себя как хищники

Группа ученых из Сиднейского технологического университета и Королевского института морских исследований Нидерландов обнаружила хищные микроорганизмы в антарктических льдах. Об этом они сообщили в статье, опубликованной в журнале Nature Communications. По словам исследователей, древние микроорганизмы, адаптированные к суровым антарктическим условиям, могут вести себя как паразитические хищники. Это открытие может пролить свет на их возможное влияние как на Землю, так и за ее пределами.

Ученые также отметили, что в глубинах Антарктиды находится Глубокое озеро, в котором обитают археи — одноклеточные организмы, способные выживать в экстремальных условиях. Несмотря на низкие температуры и высокую солевую концентрацию воды, микроорганизмы не просто выживают, но также проявляют активное хищническое поведение, что никогда ранее не наблюдалось у архей.

Согласно мнению экспертов, археи способны внедряться в клетки-хозяева и вызывать их разрушение. Это поведение напоминает действия некоторых вирусов. Проведенное исследование позволяет лучше понять значение архей в экосистемах, особенно в условиях, граничащих с экстремальными.

Ранее исследователи из Университета Райхмана в Израиле установили, что некоторые бактерии обладают свойством памяти.

Фото: Wikimedia Commons/Andrew Mandemaker (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic license)