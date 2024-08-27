Дружба по генетическому коду: ученые нашли связь между ДНК и выбором друзей

Идея о том, что социальные связи могут быть вызваны генетическими особенностями человека, возникла относительно недавно. Социогеномика, отрасль науки, изучающая влияние социальных факторов на функционирование генома, появилась только в начале 2000-х годов.

Однако за этот относительно короткий период времени ученые собрали множество доказательств того, что ДНК людей может адаптироваться к социальным условиям, таким как конфликты, изоляция, привязанность и другие. Одним из первых исследований в этой области было изучение влияния уровня одиночества на функцию генов иммунной системы у американских пенсионеров среднего возраста (около 55 лет).

Результаты показали связь между субъективным чувством социальной изоляции и экспрессией определенных противовоспалительных генов. С тех пор спектр изучаемых социогеномикой явлений значительно расширился. Одной из новых тем была дружба. Друзья могут объединяться на генетическом уровне.

На первый взгляд дружба кажется лишь социальным явлением. Люди считают, что выбирают друзей исходя из общих духовных ценностей, уровня образования, интересов и других факторов. Но это только часть правды. Американские исследования показывают, что друзья часто имеют схожие генетические характеристики. Степень генетической близости между дружелюбными людьми сопоставима со степенью генетической близости между троюродными братьями и сестрами.

Ученые проанализировали генетический материал (более 1,5 миллиона маркеров генетической изменчивости) более 2000 человек и обнаружили, что генетическая связь между друзьями похожа на связь между дальними родственниками. Часто друзья перекрывали гены, отвечающие за обоняние. Специалисты объясняют эту интересную информацию тем, что генетическая связь между друзьями обеспечивает эволюционное преимущество. Например, важным условием развития культуры речевого общения было наличие в мозгу человека еще одного представителя вида с аналогичными мутациями в период формирования речевых центров.

В противном случае эти мутации могут оказаться бесполезными, потому что говорить не с кем. Это предположение подтверждается еще одним наблюдением ученых: гены общих друзей развиваются быстрее других. Могут ли гены ваших друзей повлиять на вас? Шведские исследования показали, что ДНК людей, с которыми человек общается в подростковом возрасте, может влиять на риск развития алкогольной и наркотической зависимости, депрессии и тревоги.

Авторы работы утверждают, что генетическая предрасположенность сверстников к определенным видам зависимостей и психических заболеваний может влиять на предрасположенность человека к таким проблемам. Исследователи проанализировали данные более 1,5 миллиона шведских респондентов, родившихся в период с 1980 по 1998 год.

Они изучили, в каких частях страны расположены школы, в которых участники исследования посещали в подростковом возрасте, а затем запросили информацию из медицинских карт, чтобы определить, принимали ли участники исследования запрещенные вещества и страдали ли они психическими расстройствами в будущем (в возрасте от 17 до 30 лет). Сравнивая результаты, ученые определили, насколько генетические характеристики одноклассников, которые могут способствовать развитию зависимости или психических проблем, влияют на то, с какими проблемами столкнется школьная среда во взрослом возрасте.

Чтобы повысить объективность исследования, ученые приняли во внимание генетические особенности самих испытуемых (насколько схожие риски были представлены в семейном анамнезе) и факторы социально-экономического риска, которые могут привести к аналогичным проблемам. Несмотря на это, первоначальная динамика продолжалась. Наиболее сильное воздействие наблюдалось не только среди подростков, живущих в одном районе, но и среди одноклассников. Наиболее сильное влияние друг на друга оказали те, кто учился вместе в возрасте от 16 до 19 лет (в группе школьников 7-16 лет эффект наблюдался слабее), особенно в вопросах развития зависимости от вредных веществ.

Таким образом, генетические особенности людей, окружающих человека в школьные годы, вероятно, представляют долгосрочный риск для его психической стабильности и склонности к зависимости. Возможно, они влияют на работу ДНК человека. Однако необходимы дополнительные исследования, чтобы более точно объяснить эту связь.

Почему друзья генетически похожи? В исследовании, проведенном в 1995 году с участием 5 тысяч подростков, которые учились вместе с 2018 по 1994 год, ученые предположили, что генетическая идентичность людей связана с гомофилией - тенденцией людей общаться и общаться с теми, кто похож на них. Классические представления о гомофилии основаны на социально-экономических факторах (возраст, пол, уровень образования ), хотя это не выходит за рамки, с точки зрения социогеномики стоит включить генетику в ряд формирующих компонентов.

Другая возможная причина-так называемая социальная структура. Это явление основано на идее сближения людей с теми, кто находится в одной социальной среде, что может происходить под влиянием генетических факторов. Другими словами, в ДНК друзей больше сходства, потому что определенные области привлекают генетически похожих людей. Так, в университете люди с похожим генотипом попадают на факультет искусств, а в школе олимпийского резерва-на другой. В результате люди заводят близкие дружеские отношения с теми, кто генетически похож на них.

Но специалисты отмечают, что оба процесса дополняют друг друга, поэтому четко дифференцировать влияние каждого фактора в отдельности сложно. Роль генетики в поиске друзей Поиск друзей-сложный, сложный процесс, в котором биологические, социальные и эволюционные условия переплетаются. Поэтому искать ответ на вопрос о том, насколько генетика влияет на формирование дружеских отношений, лучше в мире природы, среди животных.

Действительно, партнерские взаимодействия распространены у животных и крупных подводных обитателей. Например, французские ученые наблюдали дружбу между акулами: изучая 133 рифовых акулы, которые по своей природе являются одиночками, они заметили, что эти подводные жители предпочитают компанию определенных родственников. Дружба акул также проявилась в захвате одного и того же пространства, что на самом деле является нападением на чужую территорию. Более того, только некоторые пары животных демонстрировали такое поведение: те, кто не дружил, избегали друг друга, даже если их географические районы пересекались.

Еще один пример дружбы-дельфины. Среди самцов этих морских млекопитающих принято образовывать группы по 2-3 особи для защиты или "похищения" самок. Обычно такие союзы состоят из родственных дельфинов, но исследователи также обнаружили, что самцы дельфинов могут образовывать союзы, даже если они не связаны генетически. Например, боевые группы могут объединяться, чтобы победить общего врага. Эксперты объясняют такое поведение желанием получить какую-то политическую выгоду, что еще раз свидетельствует о высоких когнитивных способностях дельфинов.

Кроме того, дружба может помочь сохранить господство. Например, в исследовании поведения макак macaca assamensis ученые заметили, что самец, занимающий высокое третье место в рейтинге доминирования своего стада, опустился на восьмое место за два года из-за плохих отношений с другими самцами. Однако ученые также обнаружили генетические факторы, влияющие на формирование дружбы между животными. Например, исследования на мышах доказали, что грызуны, несущие ген Pde11a , предпочитают взаимодействие с особями схожего генетического происхождения. Более того, "социальная" привлекательность наблюдалась как у мышей-подростков, так и у взрослых грызунов.

Все это позволяет сделать вывод о междисциплинарном характере дружбы: даже в животном мире, для которого характерно упрощенное взаимодействие между особями по сравнению с человеческим обществом, существование общества обусловлено как иерархическими, так и генетическими факторами. Хотя ученые сейчас не могут точно определить, насколько генетика влияет на выбор друзей, это не кажется таким важным, если у вас есть верные друзья.

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