В 50% образцов шерсти диких животных Сибири и Дальнего Востока были обнаружены хлорорганические пестициды

Пестициды в дикой природе Сибири и Дальнего Востока: тревожный сигнал о загрязнении

Исследование, проведенное российскими, белорусскими и греческими учеными, выявило тревожную тенденцию: хлорорганические пестициды, запрещенные во многих странах мира, обнаружены в шерсти диких животных Сибири и Дальнего Востока.

Анализ 38 образцов шерсти, собранных в заповедных районах, показал, что в 50% случаев присутствуют остатки этих опасных веществ. Ученые из Томского государственного университета, Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий РАН, Тихоокеанского института географии Дальневосточного отделения РАН, Гомельского государственного медицинского университета и Университета Крита обнаружили концентрацию пестицидов от 14,3 до 369,5 пикограмм на единицу массы шерсти.

Хлорорганические пестициды, такие как ДДТ, известный своими долговечными свойствами и способностью накапливаться в жировой ткани, представляют серьезную угрозу для экосистем. Несмотря на запрет во многих странах, КНДР и Китай продолжают их применять из-за эффективности в борьбе с вредителями.

Результаты исследования подтверждают опасения ученых о распространении пестицидов за пределы сельскохозяйственных угодий. Животные, обитающие вдали от обрабатываемых земель, также подвергаются воздействию этих опасных веществ, попадающих в окружающую среду с осадками, пищей и водой.

Ученые подчеркивают, что обнаруженные концентрации пестицидов, хотя и невелики, свидетельствуют о необходимости принятия срочных мер по очистке окружающей среды и разработке новых, более безопасных методов борьбы с вредителями.

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