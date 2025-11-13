Учебный кабинет превратился в точку тревоги: сообщения родителей запустили проверку, которая пугает всех

В Приморском крае родительский комитет одной из школ города Артем сообщил о подозрениях в применении физического насилия учителем математики. По словам родителей, педагог использует недопустимые методы воспитания, что вызвало общественное возмущение. Прокуратура начала проверку этих сведений.

Физическое насилие или ошибочное восприятие?

Согласно заявлению прокуратуры Приморского края, проверка была инициирована после сообщений, появившихся в социальных сетях. В этих сообщениях утверждается, что учитель школы № 1 в Артеме якобы применяет насилие по отношению к ученикам, в том числе бьет их стулом по голове и заклеивает рты скотчем. Важным моментом является наличие видеонаблюдения в учебном заведении, что позволяет родителям уверенно утверждать, что у них есть доказательства происходящего.

Родители обеспокоены безопасностью детей

Родители 7"В" класса выражают тревогу по поводу того, что школьники боятся идти на уроки математики из-за действий педагога.

"Как можно бороться с травлей среди детей, если учитель позволяет себе подобное отношение к ученикам?" — заявили представители родительского комитета.

Они подчеркнули, что если информация подтвердится, это будет являться серьезным нарушением прав детей.

Прокуратура проводит проверку

В рамках проверки прокуратура собирается опросить директора школы, педагогов, школьников и их родителей. В ближайшее время будет дана юридическая оценка действиям учительницы и проверено, как соблюдаются права детей в образовательном учреждении.