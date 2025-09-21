Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Портал мэра и правительства Москвы / mos.ru
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 6:14

Учёба отменяется: десятки школ и садов закрыли из-за вспышки ОРВИ и гриппа

Рост заболеваемости ОРВИ: в Саратовской области закрыли десятки школ и групп детских садов

В Саратовской области введён карантин в десятках школ и детских садов из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом. Ситуацию прокомментировало региональное министерство образования. По словам специалистов, именно сентябрь и октябрь часто становятся "пиком простуд", когда после лета дети возвращаются в коллективы, и вирусы распространяются особенно быстро.

По данным ведомства, полностью закрыты 31 школа в 17 районах региона, включая Аркадакский, Аткарский, Александрово-Гайский и Энгельсский районы, а также город Саратов. Ещё в 118 школах временно остановлена работа 445 классов. Карантин затронул и дошкольные учреждения: закрыты 10 детских садов в шести районах области, дополнительно в четырёх садах остановлена работа отдельных групп.

Отдельно подчёркивается, что ограничения введены только в сфере образования — полного или частичного закрытия производственных организаций не зафиксировано.

Сравнение мер в разных учреждениях

Тип учреждения Полностью закрыто Частично закрыто
Школы 31 445 классов в 118 школах
Детские сады 10 4 группы в 4 садах
Производственные предприятия 0 0

Советы шаг за шагом

  1. Родителям рекомендуется следить за состоянием здоровья детей и не отправлять их в школу или сад при первых симптомах.

  2. Медики советуют чаще проветривать помещения и поддерживать влажность воздуха на уровне 50-60%.

  3. Для профилактики эффективны регулярное мытьё рук и использование антисептиков.

  4. Врачи напоминают о важности сезонной вакцинации против гриппа.

  5. При появлении высокой температуры или кашля необходимо обратиться к врачу, а не заниматься самолечением.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Отправить ребёнка с кашлем и температурой в школу.
    Последствие: Быстрое распространение инфекции среди одноклассников.
    Альтернатива: Оставить дома и вызвать врача.

  • Ошибка: Игнорировать правила гигиены.
    Последствие: Риск заражения всей семьи.
    Альтернатива: Регулярное мытьё рук, использование масок.

  • Ошибка: Снижать дозировку жаропонижающих "чтобы быстрее выйти в класс".
    Последствие: Усложнение болезни, осложнения.
    Альтернатива: Полный курс лечения и отдых до выздоровления.

А что если…

А что если карантин продлится дольше обычного? В этом случае школы переходят на дистанционное обучение. Для младших классов организуют задания через родителей, для старших — уроки в онлайн-формате. Детские сады во время длительных ограничений часто предоставляют возможность индивидуального консультирования родителей с воспитателями.

Плюсы и минусы карантина

Плюсы Минусы
Снижается риск массового заражения Прерывается учебный процесс
У детей появляется время на восстановление Родителям сложнее организовать уход дома
Меньше нагрузка на больницы Возникают сложности с работой у взрослых

FAQ

Сколько длится карантин в школах и садах?
Обычно 7-14 дней, в зависимости от уровня заболеваемости.

Перейдут ли все школы на дистанционку?
Нет, только те, где полностью закрыты классы. Остальные продолжают работу в штатном режиме.

Затронуты ли вузы?
Региональное министерство образования пока не вводило ограничений в высших учебных заведениях.

Мифы и правда

  • Миф: Карантин вводят "для профилактики".
    Правда: Ограничительные меры принимают только при превышении эпидпорога.

  • Миф: На время карантина школы полностью прекращают обучение.
    Правда: Чаще всего занятия продолжаются дистанционно.

  • Миф: Вакцинация не влияет на распространение гриппа.
    Правда: Прививки значительно снижают риск тяжёлых форм болезни.

Исторический контекст

Подобные карантины в школах вводятся регулярно. Ещё в советское время практиковалось закрытие классов и целых школ при эпидемиях гриппа. В 2000-х годах такие меры стали системными: каждую осень и зиму региональные Роспотребнадзоры отслеживают заболеваемость и принимают решения о локальных ограничениях.

Три интересных факта

  1. Слово "карантин" произошло от итальянского quaranta giorni - "сорок дней", именно столько держали корабли в изоляции во времена чумы.

  2. Дети школьного возраста болеют ОРВИ до 10 раз в год, что связано с особенностями иммунитета.

  3. Во многих странах Европы на время эпидемий практикуют не закрытие школ, а обязательное ношение масок и тестирование.

