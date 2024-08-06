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За неиспользование земельного участка предусмотрены штрафы
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Участок могут изъять? У россиян прибавилось проблем из-за нового закона

За неиспользование земельного участка предусмотрены штрафы

Новый закон предоставляет правительству полномочия устанавливать признаки неиспользования земельных участков в населенных пунктах и садоводческих товариществах.

Это изменение поможет владельцам избежать произвольных оценок со стороны проверяющих органов.

Закон обязывает собственников использовать землю по назначению, хотя ранее сроки и признаки использования не были четко определены. Теперь правительство сможет устанавливать конкретные критерии, что облегчит процесс контроля.

За неиспользование участка по целевому назначению предусмотрены штрафы в размере 1-1,5% от кадастровой стоимости, но не менее 20 тыс. рублей, пишет РБК.

Однако отсутствие четких сроков и признаков неиспользования затрудняло эффективное вовлечение земель в хозяйственный оборот. Новый закон устраняет этот пробел, конкретизируя обязательства собственников.

В Росреестре отмечают, что законопроект решает проблему заброшенных участков, которые зарастают сорной растительностью и создают угрозу пожаров. Это важно для земель населенных пунктов и садоводческих товариществ.

Цель закона — не наказание, а стимулирование собственников к использованию своих участков. Массового изъятия земель не будет, так как решения об изъятии принимаются только судом и только после установления фактов неиспользования.

﻿Фото: flickr.com/Nickolas Titkov(Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)

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