Участок могут изъять? У россиян прибавилось проблем из-за нового закона

Новый закон предоставляет правительству полномочия устанавливать признаки неиспользования земельных участков в населенных пунктах и садоводческих товариществах.
Это изменение поможет владельцам избежать произвольных оценок со стороны проверяющих органов.
Закон обязывает собственников использовать землю по назначению, хотя ранее сроки и признаки использования не были четко определены. Теперь правительство сможет устанавливать конкретные критерии, что облегчит процесс контроля.
За неиспользование участка по целевому назначению предусмотрены штрафы в размере 1-1,5% от кадастровой стоимости, но не менее 20 тыс. рублей, пишет РБК.
Однако отсутствие четких сроков и признаков неиспользования затрудняло эффективное вовлечение земель в хозяйственный оборот. Новый закон устраняет этот пробел, конкретизируя обязательства собственников.
В Росреестре отмечают, что законопроект решает проблему заброшенных участков, которые зарастают сорной растительностью и создают угрозу пожаров. Это важно для земель населенных пунктов и садоводческих товариществ.
Цель закона — не наказание, а стимулирование собственников к использованию своих участков. Массового изъятия земель не будет, так как решения об изъятии принимаются только судом и только после установления фактов неиспользования.
Фото: flickr.com/Nickolas Titkov(Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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