Свердловские власти поддерживают бойцов СВО грантами на строительство домов

В Свердловской области продолжается реализация масштабной программы поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Как сообщила председатель регионального парламента Людмила Бабушкина, с начала 2025 года защитникам Отечества было выделено 37,4 миллиона рублей для приобретения земельных наделов под индивидуальное жилищное строительство.

Программа, действующая с января 2024 года, предусматривает единовременные выплаты в размере 200 тысяч рублей каждому eligible заявителю. За неполные два года действия инициативы 205 участников СВО и их близких получили финансовую помощь на общую сумму 41 миллион рублей. В текущем году получателями поддержки стали 187 уральцев.

Региональные власти реализовали около 30 законодательных инициатив в различных сферах социальной поддержки военнослужащих. В перечень льгот вошли освобождение от транспортного налога, компенсация расходов на газификацию жилья, организация бесплатного питания для детей в образовательных учреждениях, а также обеспечение путевками в оздоровительные учреждения.

Особое внимание уделяется программам реинтеграции военнослужащих в гражданскую жизнь. В регионе действуют образовательные проекты "Управленческие кадры Урала" и "Агромотиватор", предоставляющие гранты от 3 до 7 миллионов рублей на развитие фермерских хозяйств. Парламентарии поддерживают постоянный контакт с военнослужащими, формируя гуманитарные грузы с учетом их потребностей и лично встречаясь с семьями защитников.

Как подчеркнула Бабушкина, все озвученные в ходе встреч вопросы берутся в работу, а регион продолжит оказывать всестороннюю поддержку участникам СВО до их возвращения с победой.