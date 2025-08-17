Урожай вопреки стихии: как аграрии Дона спасли зерно в условиях ЧС

Ростовская область завершила уборочную кампанию, собрав 8,215 млн тонн зерна. Как сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь, этот показатель на 24,3% ниже прошлогоднего, когда валовый сбор составил 10,894 млн тонн.

Сложные погодные условия серьезно повлияли на результаты сельхозработ. После весенних заморозков регион столкнулся с продолжительной засухой, из-за которой в 21 районе пришлось ввести режим чрезвычайной ситуации. Пострадало около 1 млн га посевов, из которых 180 тыс. га погибли полностью.

Средняя урожайность зерновых составила 25,9 ц/га. Наибольший вклад в общий объем внесла озимая пшеница — 7,486 млн тонн при урожайности 27,9 ц/га. Первоначальный прогноз в 11,4 млн тонн пришлось корректировать до 8 млн из-за природных катаклизмов.

Предварительный ущерб аграриев оценивается в 7,8 млрд рублей. Часть потерь уже компенсирована — сельхозпроизводители получили 220 млн рублей страховых выплат. Власти региона обратились в федеральное правительство за дополнительной поддержкой пострадавших хозяйств.

Несмотря на сложности, донским аграриям удалось убрать зерновые и зернобобовые культуры на запланированной площади 3,2 млн га. Сейчас завершаются работы по оценке окончательных результатов кампании и подготовке мер поддержки для сельхозпредприятий.