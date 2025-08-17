Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Сельское хозяйство
Сельское хозяйство
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Северо-Кавказский федеральный округ
Алла Малькова Опубликована сегодня в 22:49

Урожай вопреки стихии: как аграрии Дона спасли зерно в условиях ЧС

Ростовская область собрала 8,2 млн тонн зерна, несмотря на засуху

Ростовская область завершила уборочную кампанию, собрав 8,215 млн тонн зерна. Как сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь, этот показатель на 24,3% ниже прошлогоднего, когда валовый сбор составил 10,894 млн тонн.

Сложные погодные условия серьезно повлияли на результаты сельхозработ. После весенних заморозков регион столкнулся с продолжительной засухой, из-за которой в 21 районе пришлось ввести режим чрезвычайной ситуации. Пострадало около 1 млн га посевов, из которых 180 тыс. га погибли полностью.

Средняя урожайность зерновых составила 25,9 ц/га. Наибольший вклад в общий объем внесла озимая пшеница — 7,486 млн тонн при урожайности 27,9 ц/га. Первоначальный прогноз в 11,4 млн тонн пришлось корректировать до 8 млн из-за природных катаклизмов.

Предварительный ущерб аграриев оценивается в 7,8 млрд рублей. Часть потерь уже компенсирована — сельхозпроизводители получили 220 млн рублей страховых выплат. Власти региона обратились в федеральное правительство за дополнительной поддержкой пострадавших хозяйств.

Несмотря на сложности, донским аграриям удалось убрать зерновые и зернобобовые культуры на запланированной площади 3,2 млн га. Сейчас завершаются работы по оценке окончательных результатов кампании и подготовке мер поддержки для сельхозпредприятий.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Горный курорт 14.08.2025 в 23:49

Искусство в горах: светомузыкальное шоу пройдет среди древних башен Северной Осетии

В живописном горном курорте "Мамисон" в Северной Осетии 16-17 августа состоится уникальный арт-фестиваль, объединяющий современное искусство и природные красоты Кавказа. Впервые в этом месте пройдут масштабные культурные мероприятия под открытым небом, обещающие гостям незабываемые впечатления.

Читать полностью » Ставропольский край наращивает инвестиционную привлекательность с рекордными показателями 14.08.2025 в 18:07

Бананы в Невинномысске и 700 миллиардов инвестиций: как Ставрополье становится экономическим локомотивом

Ставропольский край продолжает укреплять свои позиции в качестве одного из наиболее привлекательных регионов для инвестиций. В Невинномысске территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) пополнилась двумя новыми резидентами, среди которых — проект по выращиванию бананов сорта "анамур" в закрытом грунте.

Читать полностью » На Кизлярском электромеханическом заводе начались испытания нового легкого вертолета АП-55 12.08.2025 в 22:50

АП-55: сможет ли новый дагестанский вертолет составить конкуренцию американским аналогам

На Кизлярском электромеханическом заводе (Дагестан) начались летные испытания нового легкого вертолета АП-55. После успешного завершения наземных проверок, включая вибрационные тесты и проверку навигационного оборудования, машина готовится к первым полетам на малых высотах.

Читать полностью » Предприятия Северного Кавказа лидируют в России по уровню зависимости от кредитов 12.08.2025 в 19:03

Долговая яма: почему бизнес Северного Кавказа оказался на грани банкротства

Компании Северо-Кавказского федерального округа демонстрируют тревожные показатели финансовой устойчивости. Согласно исследованию аудиторской группы "ФинЭкспертиза", предприятия этого региона оказались самыми зависимыми от заемных средств среди всех субъектов РФ. Особенно критическая ситуация сложилась в Ингушетии/

Читать полностью » Виновным в обрыве канатной дороги в Нальчике грозит до шести лет лишения свободы 11.08.2025 в 23:54

Трагедия над озером: кто ответит за падение канатки в Кабардино-Балкарии

В столице Кабардино-Балкарии произошло чрезвычайное происшествие — в Атажукинском парке Нальчика оборвался трос канатной дороги, в результате чего несколько кресел с пассажирами рухнули с высоты. На 76-кресельной подвесной трассе находились 23 человека. Максимальное наказание по данной статье предусматривает до шести лет лишения свободы.

Читать полностью » В Ставропольском крае продолжают тушить масштабный ландшафтный пожар 11.08.2025 в 19:19

Спасатели борются с возгоранием сухой растительности в Грачевском округе

В Грачевском округе Ставропольского края продолжаются работы по ликвидации крупного ландшафтного пожара. По данным регионального управления МЧС, возгорание сухой растительности охватило площадь около одного гектара. В настоящее время угрозы для близлежащих населенных пунктов не зафиксировано.

Читать полностью » На Ставрополье стартовал молодежный форум 10.08.2025 в 23:03

Машук – 2025: как форум объединяет поколения и идеи

В Пятигорске торжественно открылся XVI Всероссийский молодежный форум "Машук", который в этом году посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества. Мероприятие собрало более двух тысяч участников со всей России, включая активистов, волонтеров и молодых специалистов.

Читать полностью » Кадыров рассказал о сбитых украинских дронах над Чечней 10.08.2025 в 19:52

Атака отражена: ПВО Чечни уничтожила беспилотники ВСУ

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о попытке Вооруженных сил Украины атаковать территорию республики с помощью беспилотников. По его данным, в ночь на 9 и 10 августа два вражеских дрона были обнаружены в Шелковском и Надтеречном районах, после чего уничтожены системами противовоздушной обороны.

Читать полностью »

Новости
Мир

Пашинян извинился перед Армянской церковью за оскорбительные высказывания
СЗФО

Калининград закупит 20 новых троллейбусов на федеральные средства
Авто и мото

Мошенники используют номера телефонов с лобовых стёкол для кражи денег — данные полиции
Наука и технологии

Ученые разработали тест для диагностики грибковых инфекций в легких
СКФО

В Дагестане пресекли незаконное использование краснокнижных птиц для фотосессий
Красота и здоровье

Стоматолог из Лондона назвал 6 признаков, которые указывают на проблемы с зубами у детей
Авто и мото

Как поворотники большегрузов могут влиять на безопасность на дороге
СФО

43 участника форума "Байкал" получат гранты на 14,5 млн рублей
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru