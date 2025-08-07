Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алла Малькова Опубликована сегодня в 18:47

46 рублей за снег в июле: законно ли требование коммунальщиков

Летний снегопад в квитанциях: тюменцы получили счета за уборку снега

В Тюмени разгорается скандал вокруг коммунальных платежей — жители города обнаружили в своих июльских квитанциях строку об оплате уборки снега. Одной из первых необычную графу заметила жительница ЖК "Краснолесье", которой предложили заплатить 46 рублей 92 копейки за зимнюю услугу в разгар лета.

В управляющей компании пояснили, что такая практика абсолютно законна. Сумма за вывоз снега рассчитывается на весь год вперед, а затем равномерно распределяется по всем месяцам. В Госжилинспекции подтвердили, что эта услуга действительно входит в перечень обязательных платежей за содержание жилья и должна оплачиваться круглогодично.

"Это стандартная бухгалтерская процедура, — объясняют в УК. — Мы просто детализировали статьи расходов, чтобы собственники лучше понимали, за что именно платят".

Однако многие горожане остаются в недоумении. Как показала практика, большинство жителей не изучают квитанции подробно, обращая внимание только на итоговую сумму. Лишь единицы замечают подобные "сезонные несоответствия", что и вызвало резонанс в соцсетях.

Эксперты отмечают, что такая система расчетов действительно распространена в ЖКХ, но требует более понятных разъяснений для потребителей. Ведь даже небольшая сумма за "летний снег" может вызвать законные вопросы у плательщиков, особенно на фоне постоянного роста коммунальных тарифов.

