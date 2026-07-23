Лук сгниет еще до зимы, если этого не сделать: вот как правильно сушить урожай

Своевременная уборка лука напрямую влияет на лежкость овоща и предотвращает риск гниения запасов, а главным индикатором готовности культуры к сбору урожая является состояние зеленой части растения. Об этом изданию NewsInfo рассказал главный редактор журнала "Картофель и овощи", доктор сельскохозяйственных наук, профессор Владимир Леунов.

Ранее эксперты отмечали, что лук является культурой, устойчивой к воздействию низких температур. Тем не менее затягивать с процессом изъятия овощей из почвы не рекомендуется: как излишняя спешка, так и неоправданное промедление негативно сказываются на качестве продукта, делая его уязвимым к порче или стрелкованию.

Важно следить за благоприятными сроками сбора урожая, чтобы не допустить потери части запасов еще до наступления холодов.

По словам эксперта, приступать к активным действиям стоит тогда, когда начинается процесс полегания ботвы. Оптимальным моментом для извлечения овоща из земли специалист считает период, когда перо отломилось у восьмидесяти процентов растений.

"Восемьдесят процентов перо отломалось, значит, лук можно выдергивать и складывать на просушку. Правильно сушить положив на бумаге, на газете на полу. Если это небольшой участок дачный участок, положить доски, чтобы он не соприкасался с почвой", — пояснил эксперт.

После извлечения важно дождаться полного высыхания пера, прежде чем переходить к обрезке шейки. Леунов уточнил нюанс обработки: если шейка остается толстой, ее целесообразно разрезать от верха луковицы, чтобы ускорить процесс выветривания лишней влаги. Качественная просушка шейки — обязательное условие долгого хранения.

Для сохранения урожая специалисты рекомендуют изучать проверенные методы хранения овощей в домашних условиях, особенно если отсутствует погреб. Часто садоводы допускают ошибки при работе с разными видами культур, из-за чего урожай чеснока гниет в ящиках уже спустя пару месяцев. Чрезмерное внимание к выбору посадочного материала также определяет будущие объемы, о чем важно помнить при подборе сортов овощей для загородного участка. Если же растения выглядят ослабленными, стоит своевременно использовать варианты экстренной подкормки лука.

"Должно быть прохладное, но сухое помещение. Лучше всего в ящиках, потому что в мешке может накапливаться воздух от дыхания, луковицы дышат, это живой организм. Если дышат, значит выделяют углекислый газ и влажность повышается", — добавил профессор.

Что касается популярного плетения луковых "косичек", эксперт отметил, что этот метод скорее декоративен. Раньше подобный способ хранения практиковали ради экономии места и удобства — лук висел рядом с печью, где постоянно проветривался. При больших урожаях овощи чаще размещали на чердаках, обеспечивая необходимый режим сухости.

Читайте также