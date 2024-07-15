Пермячка, подозреваемая в убийстве собственного ребенка, объяснила свой поступок сложностями с долговыми обязательствами. Об этом проинформировало издание "РИА Новости", ссылаясь на данные следственного управления по Пермскому краю.
Согласно имеющимся сведениям, 34-летняя Ирина Шатова, мать погибшего мальчика, намеревалась покончить с собой в связи с тяжелой финансовой ситуацией. Своего 9-летнего сына она лишила жизни из опасений, что он останется один.
В ходе следственных действий женщина признала свою вину. Ей предъявлено обвинение в убийстве малолетнего. По требованию следственных органов Ленинский районный суд принял решение о заключении обвиняемой под стражу. Ей может грозить до 20 лет лишения свободы.
Судебные органы постановили поместить Шатову в следственный изолятор на один месяц и тридцать суток, как сообщает источник "РБК Пермь".
По данным следствия, в ночь с 11 на 12 июля женщина задушила своего ребенка, а затем нанесла ему ножевые ранения. С целью сокрытия преступления тело мальчика было помещено в чемодан и оставлено возле мусорных баков. Уже 12 июля следственным отделом было возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела ребенка.
Фото: Ленинский районный суд г. Перми/ VK
Из-за поселения хомяков застройщик в Германии потратит лишние €2,5 млн
В немецком городе Эрфурт местные органы управления планируют выделить значительную сумму в размере 2,5 миллиона евро на перемещение популяции диких хомяков. Это решение связано с необходимостью расширения территории одного из образовательных учреждений, как сообщает германское издание Thüringer Allgemeine.
В ЮАР 14 человек погибли при лесных пожарах
В провинции Квазулу-Наталь в ЮАР зафиксирована трагедия: за последнюю неделю в результате обширных лесных пожаров погибло не менее 14 человек.
В Госдуму внесен законопроект, определяющий сталкинг и травлю
В Госдуму России внесен законопроект, определяющий и наказывающий сталкинг и травлю.
Педиатр Зайниддинова: Детям можно мочить пробу Манту
Кандидат медицинских наук, врач-педиатр Рабият Зайниддинова рассказала, стоит ли делать Манту ребенку.