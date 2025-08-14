Особая жестокость: в Волгоградской области задержан подозреваемый в убийстве судьи

Следственные органы Волгоградской области возбудили уголовное дело по факту обнаружения тела федерального судьи с признаками насильственной смерти. Трагический инцидент произошел вечером 14 августа в непосредственной близости от здания городского суда Камышина.

По предварительным данным следствия, погибший имел множественные огнестрельные и колото-резаные ранения, что указывает на особую жестокость совершения преступления. Правоохранительным органам оперативно удалось установить и задержать подозреваемого в совершении этого тяжкого преступления.

Следственный комитет квалифицировал действия задержанного по двум статьям Уголовного кодекса: пункт "д" части 2 статьи 105 (убийство, совершенное с особой жестокостью) и часть 1 статьи 222 (незаконное хранение огнестрельного оружия). В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, включая возможные мотивы преступления.

Региональное управление СКР взяло расследование под особый контроль. В ближайшее время ожидается проведение комплекса следственных действий, включая судебно-медицинские экспертизы и баллистические исследования. Прокуратура Волгоградской области уже заявила о намерении усилить меры безопасности для судейского корпуса региона.

Однако, некоторые СМИ отмечают, что убийство не связано с профессиональной деятельностью судьи. Это произошло на бытовой почве, якобы из-за измены супруги убийцы. Отмечается, что она имела интимную связь с жертвой.