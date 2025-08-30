Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Eugene Shutoff is licensed under CC BY 3.0
Алла Малькова Опубликована сегодня в 14:45

Убийство в центре Львова: застрелен один из идеологов Евромайдана

Shot: Полиция вышла на след киллера после убийства экс-спикера Верховной Рады Парубия

Во Львове совершено убийство бывшего спикера Верховной рады Украины Андрея Парубия. Инцидент произошел в середине дня на улице Академика Ефремова. По предварительной информации правоохранителей, нападение случилось в 12:10. Согласно свидетельствам очевидцев, нападение было спланированным и дерзким.

Неизвестный, замаскированный под сотрудника службы доставки, произвел не менее восьми выстрелов в упор, после чего скрылся с места преступления. На данный момент полиция проводит масштабные оперативно-розыскные мероприятия, в городе объявлен план "Сирена" для поимки преступника.

По последним данным, правоохранителям удалось установить причастность к совершению данного преступления наемного убийцы. В настоящее время ведется активный поиск киллера, сообщает Shot.

На месте происхождения продолжают работать следователи, эксперты-криминалисты и кинологи с целью сбора всех возможных улик и восстановления полной картины произошедшего. В России рассматривают причастность к организации убийства украинских спецслужб, однако официального подтверждения эта информация пока не получила.

