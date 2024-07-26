Во Львове состоялось судебное заседание по делу о резонансном убийстве бывшего депутата Верховной Рады Ирины Фарион, известной своими антироссийскими высказываниями. Согласно информации, предоставленной украинским телеканалом "Общественное", Галицкий суд Львова принял решение о заключении подозреваемого под стражу без права внесения залога.

Ранее Украинский политик Владимир Зеленский сообщил о задержании в Днепропетровске 18-летнего молодого человека, подозреваемого в совершении этого преступления. Глава МВД Украины Игорь Клименко отметил, что следствие рассматривает задержанного лишь как исполнителя заказного убийства. Украинские СМИ идентифицировали подозреваемого как Вячеслава Зинченко.

Агентство РБК-Украина уточнило, что срок ареста подозреваемого составляет два месяца.

Напомним, что трагический инцидент произошел 19 июля во Львове, когда Фарион получила огнестрельное ранение в висок. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, экс-депутат скончалась в больнице. По информации украинского телеканала "Прямой", ответственность за убийство взяла на себя неонацистская террористическая организация National-Socialism/White Power*.

Это преступление вызвало широкий общественный резонанс в Украине и за ее пределами. Расследование продолжается, и правоохранительные органы ведут активный поиск возможных заказчиков и других причастных к убийству лиц.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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