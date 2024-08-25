Уязвимость в Microsoft Outlook и Teams для macOS: угроза безопасности и способы защиты.

Эксперты из компании Cisco Talos обнаружили критическую уязвимость в приложениях Microsoft Outlook и Teams, работающих на macOS.

Этот недостаток представляет серьёзную опасность для пользователей, так как предоставляет злоумышленникам возможность получить несанкционированный доступ к микрофону и камере компьютера.

Как стало известно, проблема возникает из-за некорректной работы фреймворка Transparency Consent and Control (TCC), который отвечает за контроль над разрешениями для доступа программ к важным функциям устройства. Нарушения в обработке этих разрешений позволяют хакерам удалённо включать микрофон и камеру, что создаёт риск шпионства и вторжения в личное пространство владельцев устройств.

Microsoft уже признала наличие данной уязвимости и занимается разработкой обновлений, направленных на устранение проблемы. В числе временных мер специалисты рекомендуют отключить автоматическое предоставление разрешений на доступ к микрофону и камере в настройках приложений и регулярно обновлять программное обеспечение до актуальных версий.

Пользователям также советуют быть особенно внимательными к подозрительным действиям и обращениям на своих устройствах. Cisco Talos настоятельно рекомендует всем, кто использует Microsoft Outlook и Teams на macOS, принять дополнительные меры предосторожности и следить за выходом обновлений безопасности, чтобы минимизировать риск возможных угроз.

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