Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 24.08.2024 : 91,6012
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 24.08.2024 : 101,6125
Уязвимость Microsoft Outlook и Teams угрожает безопасности
  1. Главная
  2. Мир

Уязвимость в Microsoft Outlook и Teams для macOS: угроза безопасности и способы защиты.

Уязвимость Microsoft Outlook и Teams угрожает безопасности

Эксперты из компании Cisco Talos обнаружили критическую уязвимость в приложениях Microsoft Outlook и Teams, работающих на macOS.

Этот недостаток представляет серьёзную опасность для пользователей, так как предоставляет злоумышленникам возможность получить несанкционированный доступ к микрофону и камере компьютера.

Как стало известно, проблема возникает из-за некорректной работы фреймворка Transparency Consent and Control (TCC), который отвечает за контроль над разрешениями для доступа программ к важным функциям устройства. Нарушения в обработке этих разрешений позволяют хакерам удалённо включать микрофон и камеру, что создаёт риск шпионства и вторжения в личное пространство владельцев устройств.

Microsoft уже признала наличие данной уязвимости и занимается разработкой обновлений, направленных на устранение проблемы. В числе временных мер специалисты рекомендуют отключить автоматическое предоставление разрешений на доступ к микрофону и камере в настройках приложений и регулярно обновлять программное обеспечение до актуальных версий.

Пользователям также советуют быть особенно внимательными к подозрительным действиям и обращениям на своих устройствах. Cisco Talos настоятельно рекомендует всем, кто использует Microsoft Outlook и Teams на macOS, принять дополнительные меры предосторожности и следить за выходом обновлений безопасности, чтобы минимизировать риск возможных угроз.

Фото: www.flickr.com/GoToVan (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

Мир

Париж может использовать суд над Дуровым с целью санкционировать Telegram

Париж может использовать суд над Дуровым с целью санкционировать Telegram

Власти Франции могут воспользоваться судебным процессом над основателем Telegram Павлом Дуровым, чтобы инициировать ввод санкций ЕС против российского мессенджера. Об этом пишет "Украина сейчас", ссылаясь на источники в СМИ, близких к Европарламенту.

Читать полностью
Сенатор Клишас об аресте Дурова: Франция борется за

Сенатор Клишас об аресте Дурова: Франция борется за "свободу слова"

Сенатор Совфеда Андрей Клишас прокомментировал арест во Франции основателя Telegram Павла Дурова, в аэропорту Ле-Бурже. В заявлении Клишас отметил, что Париж продолжает борьбу за "свободу слова" и "европейские ценности".

Читать полностью

Общество

Николай Басков рассказал, как следует справляться со стрессом

Николай Басков рассказал, как следует справляться со стрессом

Певец Николай Басков рассказал о способе борьбы со стрессом.

Читать полностью
Собчак отреагировала на новость о задержании Павла Дурова: у него есть план Б

Собчак отреагировала на новость о задержании Павла Дурова: у него есть план Б

Ксения Собчак рассказала, что думает о задержании и помещении Павла Дурова под стражу во Франции.

Читать полностью

Новости