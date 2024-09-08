Цены на автомобили УАЗ 2024 года: повышение стоимости и новые версии

В России заметно возросли цены на автомобили Ульяновского автозавода, что связано не только с повышением цен, но и с исключением моделей 2023 года из текущих прайс-листов: новые версии 2024 года стоят значительно дороже.

Например, цена УАЗ "Патриот" 2024 года на 100 тысяч рублей выше, чем у 2023 года: базовая версия "ИКАР" с движком "Евро-2" обошлась бы в 1,68 миллиона рублей, а с "Евро-5" — 1,7 миллиона.

УАЗ "Пикап" 2024 года также стоит на 100 тысяч рублей больше своей предшествующей модели: в комплектации "BASE Икар" с двигателем "Евро-2" он стоит 1,705 миллиона рублей, а с "Евро-5" — 1,725 миллиона.

Модель УАЗ "Хантер" 2024 года в комплектации "Base Fleet" с двигателем "Евро-0" начинается от 1,51 миллиона рублей, тогда как топовая версия "Экспедиция" достигает 1,82 миллиона.

УАЗ "Буханка" подорожал до 1,43 миллиона рублей с "Евро-2" и до 1,745 миллиона с "Евро-5".Models грузовиков "Профи" убрали версии 2023 года, их цена увеличилась на 50-149 тысяч рублей.

Фото: chronograph.livejournal.com/Вадим Кондратьев (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)