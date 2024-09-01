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УАЗ опроверг слухи о прекращении производства внедорожника Hunter
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УАЗ продолжает производство Hunter: опровержение слухов о завершении выпуска

УАЗ опроверг слухи о прекращении производства внедорожника Hunter

Недавно московские дилеры в одном из автосалонов сообщили, что с 1 сентября УАЗ прекращает производить внедорожник Hunter. Напомним, что этот автомобиль является модернизированной версией УАЗ-3151, который, в свою очередь, был разработан на базе знаменитого УАЗ-469 1972 года.

Пресс-служба завода пояснила news. drom.ru: "Информация о прекращении выпуска UAZ Hunter — ложная. Модель продолжает производиться, и решение о ее остановке не принималось. Более того, автомобиль будет доступен также в специальных версиях и с обновлениями, о которых мы сообщим позже".

Один из источников на заводе подтвердил, что в сентябре производственный план включает выпуск Hunter. Другой собеседник отметил, что маленькие объемы производства могли ввести дилеров в заблуждение о прекращении поставок.

Объективные данные о продажах UAZ Hunter трудно получить, поскольку экспортные отгрузки не учитываются в российской статистике. Тем не менее, по данным Госавтоинспекции, с января по июнь было продано только 261 автомобиль.

Фото: commons.wikimedia.org/Vitaly V. Kuzmin (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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