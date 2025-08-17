30 новых буханок для бойцов СВО: как уральцы помогают фронту техникой

На полигоне "Свердловский" состоялась передача 30 автомобилей УАЗ военнослужащим Центрального военного округа, выполняющим задачи в зоне специальной военной операции. Технику, сформированную по заявкам подразделений, вручили первый заместитель председателя Совета Федерации Владимир Якушев и представители благотворительного фонда "Ветераны СВО и КТО".

Как подчеркнул Якушев, переданные "буханки" представляют собой прямой запрос от бойцов, которым требуются надежные внедорожники для работы в условиях бездорожья. Каждый автомобиль способен перевозить более 900 килограммов груза и уже доказал свою эффективность при выполнении боевых задач.

Сергей Павленко, директор фонда "Ветераны СВО и КТО", пояснил механизм взаимодействия с военными. Организация поддерживает постоянный контакт с командованием ЦВО, оперативно реагируя на потребности подразделений. Помимо автомобилей, фонд поставляет мотоциклы, квадроциклы и другую специализированную технику, необходимую для эвакуации раненых и транспортировки боеприпасов.

Эта инициатива продолжает традиции уральского региона, где местные жители и предприятия активно участвуют в поддержке участников специальной военной операции. Передача техники стала очередным этапом системной работы по обеспечению военнослужащих необходимым для выполнения поставленных задач, отмечают местные власти.