Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
УАЗ "Буханка"
УАЗ "Буханка"
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Уральский федеральный округ
Алла Малькова Опубликована сегодня в 4:04

30 новых буханок для бойцов СВО: как уральцы помогают фронту техникой

Центральный военный округ получил от Урала партию внедорожников УАЗ для зоны СВО

На полигоне "Свердловский" состоялась передача 30 автомобилей УАЗ военнослужащим Центрального военного округа, выполняющим задачи в зоне специальной военной операции. Технику, сформированную по заявкам подразделений, вручили первый заместитель председателя Совета Федерации Владимир Якушев и представители благотворительного фонда "Ветераны СВО и КТО".

Как подчеркнул Якушев, переданные "буханки" представляют собой прямой запрос от бойцов, которым требуются надежные внедорожники для работы в условиях бездорожья. Каждый автомобиль способен перевозить более 900 килограммов груза и уже доказал свою эффективность при выполнении боевых задач.

Сергей Павленко, директор фонда "Ветераны СВО и КТО", пояснил механизм взаимодействия с военными. Организация поддерживает постоянный контакт с командованием ЦВО, оперативно реагируя на потребности подразделений. Помимо автомобилей, фонд поставляет мотоциклы, квадроциклы и другую специализированную технику, необходимую для эвакуации раненых и транспортировки боеприпасов.

Эта инициатива продолжает традиции уральского региона, где местные жители и предприятия активно участвуют в поддержке участников специальной военной операции. Передача техники стала очередным этапом системной работы по обеспечению военнослужащих необходимым для выполнения поставленных задач, отмечают местные власти.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

На заводе в Нижнем Тагиле создали женский кадровый резерв руководителей 12.08.2025 в 0:05

Женщин назначают возглавлять цеха на оборонном предприятии

На одном из крупнейших машиностроительных предприятий Урала, расположенном в Нижнем Тагиле, реализован уникальный кадровый проект — сформирован первый в истории завода женский резерв руководителей. Двадцать сотрудниц прошли пятимесячное обучение по специальной программе "Эффективная деятельность производственного подразделения".

Читать полностью » Житель Свердловской области выиграл 12 млн рублей в лотерею, но не спешит за призом 11.08.2025 в 19:29

Уралец сорвал джекпот: 12 миллионов рублей в лотерее пока остаются невостребованными

Житель Свердловской области стал обладателем крупного лотерейного выигрыша в размере 12 миллионов рублей, однако до сих пор не обратился за получением приза. Как сообщили  URA.ru представители компании "Спортлото", счастливый билет был приобретен всего за 70 рублей через мобильное приложение во время тиража, состоявшегося 8 августа.

Читать полностью » В центре Екатеринбурга расцвели диковинные грибы 10.08.2025 в 23:21

Грибное нашествие: как дожди преобразили городской парк

После продолжительных дождей в центре Екатеринбурга появились необычные природные гости — разнообразные грибы самых причудливых форм и расцветок. Особенно богатое грибное разнообразие можно наблюдать в Дендрологическом парке, где эти лесные дары органично вписались в городской ландшафт.

Читать полностью » Жилищный бум в УрФО: введено 4,5 млн кв. м жилья с начала года 10.08.2025 в 20:08

Стройка — двигатель экономики: Урал демонстрирует рекордные темпы строительства

Уральский федеральный округ демонстрирует впечатляющие результаты в жилищном строительстве — с января 2025 года здесь введено в эксплуатацию более 4,5 млн квадратных метров жилья. Об этом сообщил полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога во время торжественного мероприятия, посвященного Дню строителя.

Читать полностью » Строители устроили екатеринбуржцам масштабный праздник в честь своего профессионального дня 10.08.2025 в 16:57

Как этим управлять: В центре Екатеринбурга устроили праздник строительных машин

В Екатеринбурге масштабно отметили День строителя, превратив центр города в огромную интерактивную площадку. Главной изюминкой праздника стала выставка специализированной техники, растянувшаяся вдоль улицы Ленина. От Дома Севастьянова до здания городской администрации выстроились мощные экскаваторы, бульдозеры, подъемные краны и другая строительная техника.

Читать полностью » Национальный мессенджер Max начали внедрять в регионах Урала 09.08.2025 в 23:46

Цифровой прорыв: как новый мессенджер изменит общение с властью на Урале

В регионах Уральского федерального округа стартовало внедрение национального мессенджера Max, который должен стать единой цифровой платформой для взаимодействия граждан с властями. Первыми о переходе на новую систему объявили в Ханты-Мансийском автономном округе, где до середины августа все госструктуры должны перевести внутреннюю коммуникацию на эту платформу.

Читать полностью » В Уральском федеральном округе отмечают День коренных малочисленных народов 09.08.2025 в 16:12

Сохранение традиций: как в России поддерживают этническое многообразие

В России отмечают Международный день коренных малочисленных народов мира. Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артём Жога поздравил представителей коренных этносов, подчеркнув важность сохранения их уникальных традиций для многонационального облика страны.

Читать полностью » Уральский дачник вырастил две тыквы-гиганты весом до полутоны 08.08.2025 в 23:20

Тыквы-рекордсмены: что делает уральский дачник с полутонной урожая

Алексей Исаков из Екатеринбурга в этом году собрал необычный урожай — две тыквы-гиганта общим весом около 500 килограммов. Увлечение выращиванием огромных овощей началось у мужчины пять лет назад, когда он впервые собрал тыкву весом 40 килограммов. С каждым годом его "оранжевые рекорды" становились все внушительнее.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Как правильно поливать алоэ: три шага к здоровому растению
Еда

Как приготовить торт Невеста из 12 коржей: советы кондитера
Культура и шоу-бизнес

The Hollywood Reporter: Лили Коллинз снимется в комедии Amazon MGM "Close Personal Friends"
Авто и мото

Студенты из Нанси разработали интеллектуальный лежачий полицейский BumpGuard
Наука и технологии

Advanced Materials: новое устройство генерирует энергию из атмосферной влаги
Спорт и фитнес

Тренеры объяснили, как адаптировать комплекс с двойными прыжками под разный уровень подготовки
Туризм

Сколько на самом деле времени нужно закладывать перед вылетом
Дом

Эксперты назвали быстрые решения для протечки крана и заедающего замка
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru