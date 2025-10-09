Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Олег Белов Опубликована сегодня в 12:47

Пока другие обновляются, УАЗ теряет даже "Хантера": но выход всё-таки есть

Продажи УАЗ в сентябре 2025 года снизились на 47% — данные Autostat

Российский бренд УАЗ завершил сентябрь 2025 года с заметным спадом продаж. По данным портала autostat.ru, за месяц было реализовано 1,36 тысячи новых автомобилей, что на 47% меньше, чем за тот же период прошлого года, когда показатель составлял 2,56 тысячи машин. Несмотря на снижение, завод продолжает удерживать позиции в сегменте утилитарных и внедорожных автомобилей, развивая новые модификации.

"В перспективе такая комплектация непременно появится, потому как есть огромное желание выпустить автомобиль с улучшенными качествами и в достойной комплектации, а именно с наличием всех утраченных в силу обстоятельств систем без исключения", — отметил представитель пресс-службы УАЗа.

Продажи по моделям

Наиболее популярной моделью в сентябре стал УАЗ СГР (в народе — "буханка"): реализовано 517 автомобилей. Второе место занял флагманский внедорожник УАЗ "Патриот", который выбрали 501 покупатель.
Третьим по спросу оказался лёгкий грузовик "Профи" - 193 проданных экземпляра. Далее следуют "Пикап" (132 машины) и легендарный "Хантер", замкнувший топ-5 с результатом в 18 штук.

Таблица продаж УАЗ в сентябре 2025 года

Модель Количество проданных авто Доля в общем объёме продаж
СГР (буханка) 517 38%
Patriot 501 37%
Profi 193 14%
Pickup 132 10%
Hunter 18 1%
Итого 1 361 100%

Почему упали продажи

Аналитики отмечают, что снижение связано не только с общим охлаждением рынка, но и с временными ограничениями поставок комплектующих. УАЗ активно перестраивает логистику и ищет новых поставщиков, чтобы стабилизировать производство.
Дополнительным фактором стало усиление конкуренции со стороны китайских брендов, особенно в сегменте SUV и пикапов, где традиционно сильны позиции УАЗа.

Эксперты также связывают спад с изменением потребительских предпочтений: покупатели всё чаще выбирают автомобили с более высоким уровнем комфорта и современной электроникой, что создаёт вызов для бренда, известного прежде всего своей выносливостью и проходимостью.

Возвращение "Патриота" в экспедиционном варианте

На фоне падения продаж завод делает ставку на обновление модельного ряда. В пресс-службе предприятия подтвердили намерение возобновить выпуск "Патриота" в экспедиционном исполнении. Речь идёт о версии, оснащённой улучшенной подвеской, дополнительными системами безопасности, внедорожными шинами и модернизированным интерьером.

Такой вариант пользовался особым спросом у любителей дальних путешествий и охотников, однако в 2023 году его производство было приостановлено из-за смены поставщиков и санкционных ограничений. Теперь компания рассчитывает восстановить прежний объём и вернуть модель на рынок в улучшенном виде.

Сравнение: текущие и прошлогодние показатели

Период Продажи (шт.) Изменение (%)
Сентябрь 2024 2 560 -
Сентябрь 2025 1 360 -47%

Несмотря на спад, специалисты считают, что возвращение "экспедиционного" Патриота способно частично восстановить интерес покупателей. УАЗ по-прежнему имеет сильную репутацию на рынке утилитарных машин и внедорожников, особенно в регионах, где ценятся простота конструкции и ремонтопригодность.

Советы при покупке автомобиля УАЗ

  1. Выбирайте комплектацию под задачи. Если нужен рабочий транспорт — подойдёт Profi, а для путешествий лучше Patriot.

  2. Проверяйте наличие адаптаций. Некоторые модели собираются в разных регионах и могут иметь различия по опциям.

  3. Обратите внимание на гарантию. УАЗ предлагает базовую гарантию 3 года, но условия могут отличаться у дилеров.

  4. Сравните с конкурентами. В том же классе доступны китайские пикапы и SUV — сравнение поможет понять соотношение цены и возможностей.

  5. Следите за обновлениями. Завод активно выпускает модернизированные версии, и иногда стоит подождать новой партии.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: покупать "Патриот" старых годов без проверки.
Последствие: устаревшая комплектация, возможные проблемы с электроникой.
Альтернатива: выбирать автомобили 2024-2025 годов выпуска.

Ошибка: игнорировать особенности обслуживания.
Последствие: ускоренный износ при эксплуатации вне дорог.
Альтернатива: проходить ТО строго по регламенту, использовать оригинальные масла и фильтры.

Ошибка: недооценивать возможности "Профи" и "Пикапа".
Последствие: переплата за функции, которые не нужны.
Альтернатива: выбирать модель под конкретные задачи — коммерцию, экспедиции, повседневные поездки.

Плюсы и минусы автомобилей УАЗ

Плюсы Минусы
Высокая проходимость Устаревший интерьер
Простота конструкции Повышенный расход топлива
Доступность запчастей Недостаток электроники
Низкая стоимость владения Слабая антикоррозийная защита

3 интересных факта

  1. "Буханка" выпускается без существенных изменений уже более 60 лет и остаётся востребованной в малом бизнесе.

  2. УАЗ был одним из немногих заводов, которые не останавливали производство в период пандемии.

  3. Первая версия "Патриота" в экспедиционном варианте вышла в 2019 году и стала одной из самых популярных среди российских SUV.

Исторический контекст

Ульяновский автомобильный завод ведёт свою историю с 1941 года. За это время предприятие пережило несколько модернизаций, смену партнёров и сложные экономические периоды. В начале 2000-х именно модель "Патриот" стала символом нового этапа развития марки, предложив сочетание отечественной выносливости и современных решений.

Сегодня, спустя почти два десятилетия, бренд снова стоит на пороге обновления: пересматриваются платформы, внедряются новые компоненты, а возвращение экспедиционной версии "Патриота" должно стать шагом к возрождению интереса к легендарному внедорожнику.

