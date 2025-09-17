СГР рулит, а "Хантер" терпит: расклад сил в августовских продажах
Российский автопром переживает непростые времена, и особенно ярко это отражается на продажах УАЗ. Август 2025 года показал: спрос на новые автомобили этой марки резко снизился, и цифры статистики не оставляют сомнений — бренд теряет позиции даже на фоне сохраняющегося интереса к отдельным моделям.
Динамика продаж
По данным дилеров, за август удалось реализовать всего 1 365 автомобилей. Это почти вдвое меньше, чем годом ранее, падение составило внушительные 48%. Несмотря на общее сокращение спроса, линейка коммерческих моделей УАЗ по-прежнему удерживает лидерство. На долю СГР пришлось 463 автомобиля — около трети от всего объёма продаж.
Среди внедорожников уверенно держит позиции "Патриот": в августе его выбрали 426 покупателей. Третье место досталось лёгкому грузовику "Профи" — он разошёлся тиражом 256 машин. Далее идёт "Пикап", который нашёл 200 владельцев. А вот легендарный "Хантер", некогда символ утилитарного оффроуда, оказался в явных аутсайдерах — лишь 20 продаж.
Если рассматривать январь-август 2025 года в целом, то за этот период россияне приобрели 12,9 тысячи новых автомобилей УАЗ, что на 36% меньше прошлогоднего результата.
Сравнение моделей
|Модель
|Продажи в августе 2025
|Доля в общем объёме
|Особенности
|СГР
|463
|~34%
|Коммерческий транспорт, востребован у бизнеса
|Патриот
|426
|~31%
|Основной внедорожник марки, популярен среди частных владельцев
|Профи
|256
|~19%
|Лёгкий грузовик для малого бизнеса
|Пикап
|200
|~15%
|Компромисс между утилитарностью и личным использованием
|Хантер
|20
|~1%
|Классический внедорожник, спрос резко упал
Советы шаг за шагом: как выбрать УАЗ в 2025 году
-
Определите назначение. Для городских поездок и дальних путешествий больше подойдёт "Патриот". Для бизнеса стоит рассмотреть СГР или "Профи".
-
Сравните комплектации. Даже в рамках одной модели есть различия в уровне оснащения — от базовых версий до расширенных с мультимедиа и климат-контролем.
-
Учтите расход топлива. "Патриот" и "Пикап" заметно прожорливее, чем СГР.
-
Смотрите на остаточную стоимость. "Хантер" может потерять цену быстрее, тогда как "Патриот" дольше сохраняет ликвидность.
-
Не забывайте про страховку и сервис. ОСАГО и каско для внедорожников обойдутся дороже, чем для лёгких грузовиков.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: выбор "Хантера" без учёта низкого спроса.
→ Последствие: трудности при перепродаже и дорогой ремонт.
→ Альтернатива: "Патриот" или "Пикап", которые легче реализовать на вторичке.
-
Ошибка: покупка СГР для личных поездок.
→ Последствие: дискомфорт в повседневной эксплуатации.
→ Альтернатива: "Патриот" с современным салоном и опциями для длительных маршрутов.
-
Ошибка: игнорирование затрат на содержание.
→ Последствие: непредвиденные расходы на топливо и ремонт.
→ Альтернатива: "Профи" с более сбалансированным расходом и простой конструкцией.
А что если…
А что если тенденция падения продолжится? Тогда УАЗ может пересмотреть линейку и сделать ставку на модернизацию "Патриота" и выпуск обновлённых коммерческих моделей. Есть вероятность появления новых версий с гибридными или полностью электрическими установками, ведь спрос на экологичные автомобили в России постепенно растёт.
Плюсы и минусы
|Модель
|Плюсы
|Минусы
|СГР
|Надёжность, простота конструкции, вместимость
|Неудобен для личного использования
|Патриот
|Современный дизайн, комфорт, проходимость
|Высокий расход топлива
|Профи
|Универсальность, подходит для бизнеса
|Ограниченный комфорт
|Пикап
|Практичность, подходит для разных задач
|Цена выше среднего в линейке
|Хантер
|Исторический имидж, простота
|Слабый спрос, устаревшая конструкция
FAQ
Как выбрать между "Патриотом" и "Пикапом"?
Если нужен автомобиль для семьи и путешествий — берите "Патриот". Если планируется перевозка грузов и инструментов — "Пикап" будет удобнее.
Сколько стоит новый УАЗ в 2025 году?
Цены варьируются: "Патриот" и "Пикап" начинаются примерно от 1,8 млн рублей, "Профи" и СГР — от 1,3 млн, "Хантер" можно найти дешевле, но спрос минимален.
Что лучше для бизнеса — "Профи" или СГР?
СГР удобен для перевозки грузов и пассажиров, "Профи" — для локальной логистики и работы в черте города.
Мифы и правда
-
Миф: УАЗы почти не ломаются.
Правда: надёжность выше средней, но обслуживание всё равно требуется регулярно.
-
Миф: "Хантер" — лучший внедорожник для бездорожья.
Правда: конструкция устарела, современные модели предлагают больший комфорт и не уступают в проходимости.
-
Миф: СГР подходит для семейных поездок.
Правда: это в первую очередь коммерческий транспорт, рассчитанный на рабочие задачи.
Три интересных факта
-
"Патриот" остаётся самой узнаваемой моделью марки за рубежом — особенно на рынках СНГ.
-
Первые версии УАЗ-469, предшественника "Хантера", активно использовались армией ещё в 1970-е годы.
-
Несмотря на спад, на вторичном рынке старые УАЗы часто находят новых владельцев благодаря низкой цене и простоте ремонта.
