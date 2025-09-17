Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 20:44

СГР рулит, а "Хантер" терпит: расклад сил в августовских продажах

Продажи автомобилей УАЗ в августе 2025 упали на 48% — данные дилеров

Российский автопром переживает непростые времена, и особенно ярко это отражается на продажах УАЗ. Август 2025 года показал: спрос на новые автомобили этой марки резко снизился, и цифры статистики не оставляют сомнений — бренд теряет позиции даже на фоне сохраняющегося интереса к отдельным моделям.

Динамика продаж

По данным дилеров, за август удалось реализовать всего 1 365 автомобилей. Это почти вдвое меньше, чем годом ранее, падение составило внушительные 48%. Несмотря на общее сокращение спроса, линейка коммерческих моделей УАЗ по-прежнему удерживает лидерство. На долю СГР пришлось 463 автомобиля — около трети от всего объёма продаж.

Среди внедорожников уверенно держит позиции "Патриот": в августе его выбрали 426 покупателей. Третье место досталось лёгкому грузовику "Профи" — он разошёлся тиражом 256 машин. Далее идёт "Пикап", который нашёл 200 владельцев. А вот легендарный "Хантер", некогда символ утилитарного оффроуда, оказался в явных аутсайдерах — лишь 20 продаж.

Если рассматривать январь-август 2025 года в целом, то за этот период россияне приобрели 12,9 тысячи новых автомобилей УАЗ, что на 36% меньше прошлогоднего результата.

Сравнение моделей

Модель Продажи в августе 2025 Доля в общем объёме Особенности
СГР 463 ~34% Коммерческий транспорт, востребован у бизнеса
Патриот 426 ~31% Основной внедорожник марки, популярен среди частных владельцев
Профи 256 ~19% Лёгкий грузовик для малого бизнеса
Пикап 200 ~15% Компромисс между утилитарностью и личным использованием
Хантер 20 ~1% Классический внедорожник, спрос резко упал

Советы шаг за шагом: как выбрать УАЗ в 2025 году

  1. Определите назначение. Для городских поездок и дальних путешествий больше подойдёт "Патриот". Для бизнеса стоит рассмотреть СГР или "Профи".

  2. Сравните комплектации. Даже в рамках одной модели есть различия в уровне оснащения — от базовых версий до расширенных с мультимедиа и климат-контролем.

  3. Учтите расход топлива. "Патриот" и "Пикап" заметно прожорливее, чем СГР.

  4. Смотрите на остаточную стоимость. "Хантер" может потерять цену быстрее, тогда как "Патриот" дольше сохраняет ликвидность.

  5. Не забывайте про страховку и сервис. ОСАГО и каско для внедорожников обойдутся дороже, чем для лёгких грузовиков.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выбор "Хантера" без учёта низкого спроса.
    Последствие: трудности при перепродаже и дорогой ремонт.
    Альтернатива: "Патриот" или "Пикап", которые легче реализовать на вторичке.

  • Ошибка: покупка СГР для личных поездок.
    Последствие: дискомфорт в повседневной эксплуатации.
    Альтернатива: "Патриот" с современным салоном и опциями для длительных маршрутов.

  • Ошибка: игнорирование затрат на содержание.
    Последствие: непредвиденные расходы на топливо и ремонт.
    Альтернатива: "Профи" с более сбалансированным расходом и простой конструкцией.

А что если…

А что если тенденция падения продолжится? Тогда УАЗ может пересмотреть линейку и сделать ставку на модернизацию "Патриота" и выпуск обновлённых коммерческих моделей. Есть вероятность появления новых версий с гибридными или полностью электрическими установками, ведь спрос на экологичные автомобили в России постепенно растёт.

Плюсы и минусы

Модель Плюсы Минусы
СГР Надёжность, простота конструкции, вместимость Неудобен для личного использования
Патриот Современный дизайн, комфорт, проходимость Высокий расход топлива
Профи Универсальность, подходит для бизнеса Ограниченный комфорт
Пикап Практичность, подходит для разных задач Цена выше среднего в линейке
Хантер Исторический имидж, простота Слабый спрос, устаревшая конструкция

FAQ

Как выбрать между "Патриотом" и "Пикапом"?
Если нужен автомобиль для семьи и путешествий — берите "Патриот". Если планируется перевозка грузов и инструментов — "Пикап" будет удобнее.

Сколько стоит новый УАЗ в 2025 году?
Цены варьируются: "Патриот" и "Пикап" начинаются примерно от 1,8 млн рублей, "Профи" и СГР — от 1,3 млн, "Хантер" можно найти дешевле, но спрос минимален.

Что лучше для бизнеса — "Профи" или СГР?
СГР удобен для перевозки грузов и пассажиров, "Профи" — для локальной логистики и работы в черте города.

Мифы и правда

  • Миф: УАЗы почти не ломаются.
    Правда: надёжность выше средней, но обслуживание всё равно требуется регулярно.

  • Миф: "Хантер" — лучший внедорожник для бездорожья.
    Правда: конструкция устарела, современные модели предлагают больший комфорт и не уступают в проходимости.

  • Миф: СГР подходит для семейных поездок.
    Правда: это в первую очередь коммерческий транспорт, рассчитанный на рабочие задачи.

Три интересных факта

  1. "Патриот" остаётся самой узнаваемой моделью марки за рубежом — особенно на рынках СНГ.

  2. Первые версии УАЗ-469, предшественника "Хантера", активно использовались армией ещё в 1970-е годы.

  3. Несмотря на спад, на вторичном рынке старые УАЗы часто находят новых владельцев благодаря низкой цене и простоте ремонта.

