Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
УАЗ Хантер
УАЗ Хантер
© commons.wikimedia.org by Andrzej Otrębski is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 5:45

Хотите сэкономить 150 тысяч на новом УАЗе? Смотрите не на цвет кузова, а на строчку в ПТС

Автоновости дня: УАЗ повысил цены на весь модельный ряд из-за перехода на стандарт "Евро-5"

Россияне заметили, что автомобили УАЗ нового модельного года стали ощутимо дороже. Цены выросли не из-за привычного подорожания, а в результате перехода на новый экологический стандарт — "Евро-5". Производитель полностью отказался от двигателей старого класса "Евро-2", а вместе с этим исчезли и машины 2024 года: теперь на официальном сайте представлены исключительно модели 2025-го.

Почему подорожали автомобили УАЗ

Главная причина — обновление силовых установок под требования "Евро-5". Эти двигатели более экологичные, производительные и требуют доработки систем питания, выхлопа и управления, что неизбежно отражается на себестоимости. В итоге весь модельный ряд подорожал в среднем на 115-155 тысяч рублей.

По данным издания "Автоновости дня", новая ценовая политика затронула все основные модели — от "Патриота" до "Буханки".

Сравнение цен

Модель Экологический стандарт Цена 2024 года Цена 2025 года Разница
УАЗ "Патриот" Евро-2 → Евро-5 1 680 000-1 700 000 ₽ 1 835 000 ₽ +135-155 тыс. ₽
УАЗ "Пикап" Евро-2 → Евро-5 1 710 000-1 725 000 ₽ 1 860 000 ₽ +135-155 тыс. ₽
УАЗ "Хантер" Евро-2 → Евро-5 (ЗМЗ Про 150 л. с.) 1 510 000-1 840 000 ₽ 1 645 000-1 955 000 ₽ +115-135 тыс. ₽
УАЗ СГР ("Буханка") Евро-2 → Евро-5 1 450 000-1 725 000 ₽ 1 565 000-1 860 000 ₽ +115-135 тыс. ₽
УАЗ "Профи" Евро-2 → Евро-5 1 765 000-2 280 000 ₽ 1 900 000-2 435 000 ₽ +135-155 тыс. ₽

Что изменилось технически

Переход на "Евро-5" потребовал внедрения новых систем катализации выхлопа и электронной регулировки топливной смеси. Улучшенная экология сопровождается более точной работой мотора и меньшим выбросом углекислого газа, но вместе с тем увеличивает стоимость обслуживания.

Для покупателей это значит, что автомобили станут немного экономичнее и тише, но потенциально дороже в ремонте из-за появления новых компонентов.

Советы при выборе автомобиля УАЗ

  1. Уточняйте дату выпуска. Если на площадке дилера остались машины 2024 года, их можно купить дешевле, но они уже сняты с официальных прайс-листов.

  2. Сравнивайте комплектации. Иногда разница в цене между базовой и топовой версиями меньше, чем кажется.

  3. Проверяйте региональные акции. Некоторые дилеры компенсируют часть подорожания скидками.

  4. Рассмотрите трейд-ин. При сдаче старого автомобиля можно снизить итоговую цену на 50-100 тысяч рублей.

  5. Следите за обновлением "Патриота". По информации СМИ, в конце 2025 года модель получит модернизированный интерьер и новый пакет опций.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: покупать автомобиль "вслепую", не уточняя год выпуска и тип двигателя.
    Последствие: переплата за устаревшую версию или наоборот — за модель, обслуживание которой будет дороже.
    Альтернатива: запросить у дилера ПТС и сравнить номер двигателя и дату выпуска с официальными данными УАЗ.

  • Ошибка: ориентироваться только на базовую цену без учёта опций.
    Последствие: итоговая стоимость на 100-150 тысяч выше ожиданий.
    Альтернатива: использовать онлайн-конфигуратор на сайте производителя и фиксировать цену по договору заранее.

  • Ошибка: игнорировать условия гарантийного обслуживания.
    Последствие: потеря гарантии при самостоятельной установке несертифицированных деталей.
    Альтернатива: проводить все работы только в сертифицированных центрах.

А что если вернут "Евро-2"?

Вероятность этого крайне мала. В России постепенно ужесточаются экологические стандарты, а с 2026 года могут ввести обязательные нормы "Евро-6". Поэтому обратного перехода ждать не стоит — заводы будут адаптировать производство под новые требования.

Плюсы и минусы обновления

Плюсы Минусы
Более экологичные двигатели Рост цен на весь модельный ряд
Меньше выбросов и расход топлива Возможное удорожание обслуживания
Соответствие современным стандартам Потеря доступности "народного" УАЗа
Потенциал для экспорта Уменьшение выбора старых версий

FAQ

— Почему убрали "Евро-2"?
Потому что этот стандарт больше не соответствует экологическим требованиям, действующим на российском рынке.

— Можно ли купить УАЗ дешевле?
Только если остались остатки прошлогодних машин у дилеров, но официально они уже не представлены.

— Стоит ли переплачивать за "Евро-5"?
Да, если вы планируете долгую эксплуатацию — моторы нового стандарта чище, тише и адаптированы под будущее техрегулирование.

Мифы и правда

  • Миф: переход на "Евро-5" сделан только ради подорожания.
    Правда: повышение цен вызвано технологическими изменениями и соответствием новым нормам, а не маркетинговым решением.

  • Миф: "Евро-5" не подходит для российских условий.
    Правда: современные двигатели рассчитаны на наш климат и топливо, их тестируют при низких температурах.

  • Миф: старые УАЗы теперь нельзя обслуживать.
    Правда: сервис и запчасти для "Евро-2" сохраняются, но постепенно будут уходить с рынка.

Исторический контекст

Переход УАЗа на новые стандарты — часть глобального тренда. С 2010-х годов автопроизводители по всему миру переходят на экологичные технологии: в Европе уже действует "Евро-6", а в Китае — даже "Евро-7". Российский автопром долго сохранял старые моторы, но сейчас догоняет международные требования.

3 интересных факта

  1. Первый УАЗ с двигателем "Евро-5" появился ещё в 2016 году, но только как экспериментальная партия.

  2. Завод в Ульяновске планирует расширить экспорт в страны Ближнего Востока, где также требуют "Евро-5".

  3. Модернизация конвейера под новые стандарты обошлась компании в более чем 600 млн рублей.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Короткие нажатия на тормоз помогают удерживать безопасную дистанцию между авто сегодня в 1:54
Танец на хвосте: как одним нажатием тормоза отучить "прилипал" на дороге

Инспектор ГАИ напомнил о старом, но эффективном способе заставить водителей держать дистанцию. Метод прост, не требует слов и работает даже на самых упрямых "прилипал".

Читать полностью » Autonews уточнил, в каких случаях можно оспорить штраф за сегодня в 1:16
Эти фото спасут вас от наказания: когда штраф за езду по выделенной полосе можно оспорить

Выделенные полосы стали неотъемлемой частью городского движения, но знают ли водители, когда ими можно пользоваться без риска штрафа?

Читать полностью » Продажи BMW с V8 достигли рекордного уровня в 2024 году сегодня в 0:53
Рёв и ток в одном салоне: как BMW одновременно покоряет любителей V8 и фанатов электрокаров

BMW одновременно побеждает в сегменте мощных V8 и современных электромобилей, предлагая премиальные модели для разных типов водителей.

Читать полностью » Правительство России повысило госпошлины на водительские документы с 1 сентября сегодня в 0:16
Осень, которая ударит по кошельку водителей: штрафы и пошлины растут, как на дрожжах

Осень 2025 года принесла водителям множество изменений — от новых штрафов и парковочных правил до реформы утилизационного сбора. Что ждет автомобилистов дальше?

Читать полностью » Противотуманки не запрещено использовать днём, но они не заменяют ближний свет вчера в 23:10
Водители рискуют получить штраф: как правильно использовать противотуманные фары

Инспектор ГАИ объяснил, можно ли днём включать противотуманки вместо ближнего света и почему это не всегда считается нарушением.

Читать полностью » Избыток масла в авто создаёт избыточное давление и выдавливает сальники вчера в 23:07
Вы до сих пор проверяете масло неправильно: 99% водителей допускают эти ошибки

Моторист рассказал, почему даже опытные водители ошибаются при проверке масла, как избежать перелива и когда результаты замера могут быть ложными.

Читать полностью » ГИБДД вводит новые стандарты проверки состояния лобового стекла вчера в 22:50
Лобовое стекло убивает: эти трещины превращают поездку в русскую рулетку

Капитан полиции объяснил, когда трещина на лобовом стекле может обернуться штрафом, и почему даже маленький скол снижает безопасность автомобиля.

Читать полностью » 60% остановок ГАИ происходят из-за поведения водителей вчера в 22:47
Ваш автомобиль кричит останови меня: 7 визуальных сигналов, которые замечают гаишники за 100 метров

Автоюрист рассказал, почему инспекторы ГАИ останавливают именно вас, и какие привычки водителей невольно притягивают внимание патрулей.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес
Хизер Грэм рассказала о годичных отношениях с Хитом Леджером в 2000 году
Красота и здоровье
Терапевт Зарема Тен назвала основные признаки нехватки белка в организме
Садоводство
Апельсиновые корки и корица помогают избавиться от муравьёв без химии
Еда
Апельсиновый пирог в духовке получается воздушным благодаря взбитым белкам и цедре
Туризм
Остров Повелья в Венецианской лагуне называют одним из самых загадочных мест Италии
Спорт и фитнес
Гарвардские учёные подтвердили: холод активирует бурый жир и ускоряет метаболизм
Еда
Салат с креветками и капустой сохраняет свежесть благодаря правильной заправке из масла и горчицы
Наука
Исследование показало, что дрожжи способны переносить экстремальные условия Марса — Пурушарт Раджьягуру
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet