Надёжнее и мощнее: что изменится в моторах УАЗ
Автомобили Ульяновского автозавода в скором времени выйдут с обновлёнными двигателями. Как сообщает корпоративная газета "Панорама УАЗ", модернизированные моторы появятся на серийных машинах уже в середине осени 2025 года.
Испытания и сроки
Сейчас в Заволжском филиале Центра продуктового развития "СОЛЛЕРС" — Испытательном центре "Мотор" - проходят стендовые тесты обновлённого бензинового двигателя ZMZ Pro.
-
Испытания завершатся в сентябре.
-
Первые автомобили с новыми моторами выйдут ориентировочно в октябре-ноябре.
Что изменилось в двигателе
-
Объём — 2,7 литра.
-
Мощность — 150 л. с.
-
Для повышения герметичности конструкции увеличено количество точек крепления клапанной крышки головки блока цилиндров, а также в промежутках между отверстиями свечных колодцев.
Для каких моделей
Новый агрегат будет устанавливаться на:
-
УАЗ Патриот,
-
УАЗ Пикап,
-
УАЗ Профи,
-
УАЗ Хантер.
Итог
Модернизированный двигатель должен повысить надёжность и эксплуатационные характеристики автомобилей УАЗ, сохранив их востребованность на российском рынке.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru