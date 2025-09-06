Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 10:53

Надёжнее и мощнее: что изменится в моторах УАЗ

Панорама УАЗ: новые двигатели мощностью 150 л.с. поступят на машины завода этой осенью

Автомобили Ульяновского автозавода в скором времени выйдут с обновлёнными двигателями. Как сообщает корпоративная газета "Панорама УАЗ", модернизированные моторы появятся на серийных машинах уже в середине осени 2025 года.

Испытания и сроки

Сейчас в Заволжском филиале Центра продуктового развития "СОЛЛЕРС" — Испытательном центре "Мотор" - проходят стендовые тесты обновлённого бензинового двигателя ZMZ Pro.

  • Испытания завершатся в сентябре.

  • Первые автомобили с новыми моторами выйдут ориентировочно в октябре-ноябре.

Что изменилось в двигателе

  • Объём — 2,7 литра.

  • Мощность — 150 л. с.

  • Для повышения герметичности конструкции увеличено количество точек крепления клапанной крышки головки блока цилиндров, а также в промежутках между отверстиями свечных колодцев.

Для каких моделей

Новый агрегат будет устанавливаться на:

  • УАЗ Патриот,

  • УАЗ Пикап,

  • УАЗ Профи,

  • УАЗ Хантер.

Итог

Модернизированный двигатель должен повысить надёжность и эксплуатационные характеристики автомобилей УАЗ, сохранив их востребованность на российском рынке.

