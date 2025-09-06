Надёжнее и мощнее: что изменится в моторах УАЗ

сегодня в 8:35

Toyota готовит сюрприз: внедорожник с дизелем, гибридом и даже электричкой

Toyota готовит компактный внедорожник с ретро-дизайном, базой Hilux и гибридными или дизельными моторами. Презентация — уже в 2025 году.

сегодня в 8:03

Не заметил удара — и лишился прав: странное дело из Тульской области

Наезд на кота в Новомосковске обернулся для водителя серьёзным наказанием. Суд лишил его прав на год. Почему дело вызвало такой резонанс?

сегодня в 7:57

Самый длинный маршрут России: куда ведут 1720 километров по Приангарью

В Приангарье появился маршрут длиной 1720 км: он соединяет Байкал и Лену, проходит вдоль БАМа и открывает туристам Сибирь с неожиданной стороны.

сегодня в 7:22

Mitsubishi Outlander в августе обвалился в Бразилии — и вот кто отобрал его клиентов

В августе 2025 года продажи сразу пяти популярных моделей в Бразилии резко обвалились. Какие автомобили теряют позиции и почему рынок меняется так стремительно?

сегодня в 6:54

Новая Lada Искра удивила первых владельцев: комфорт не там, где ждали

Первый владелец Lada Искра рассказал о нюансах эксплуатации и поделился впечатлениями, которые оказались неоднозначными и местами неожиданными.

сегодня в 6:36

Машина из 1917 года удивила мир — Tesla и не мечтала о таком пробеге

Редкий электромобиль Detroit Electric 1917 года, прозванный «прадедом Tesla», пройдет с молотка в США после долгой реставрации.

сегодня в 5:49

Простая проверка мультиметром: способ отличить настоящую подушку от бутафории

Перед покупкой подержанного авто важно проверить систему безопасности. Эксперт рассказал, как понять, исправна ли подушка, и на что ещё обратить внимание.

сегодня в 5:26

До 10 тысяч евро за машину: итальянцы в шоке от предложения, которое обошло государство

BYD запускает в Италии программу "CASI-NO" с бонусами до 10 000 евро, обходя бюрократию и предлагая покупателям простой путь к экологичным авто.

